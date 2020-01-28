В Дагестане школьники использовали Вечный огонь... вместо мангала

Шокирующее видео сняли у Вечного огня в парке «Ленинского комсомола» в Махачкале, сообщает управление МВД по республике Дагестан.

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По данным ведомства, несколько подростков сопровождении взрослых осквернили памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.

Двое мальчиков пытались пожарить на огне куриные ножки и кричали «Это пранк!» в то время, как взрослые танцевали лезгинку.

На все замечания о недопустимости подобного поведения веселая компания реагировала смехом.

Дагестанское МВД проводит проверку, родители подростков будут привлечены к административной ответственности.

Ситуация, конечно, очень некрасивая. Но такова жизнь: время превращает былые святыни в обыденные места для "культурного отдыха" (так, как граждане понимают эти слова). И здесь нужно не разводить руками и ругаться, а скорее, важно поразмышлять над природой времени и изменчивостью нравов. Жизнь-то продолжается...

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По инф. rosbalt.ru

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