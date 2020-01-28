ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

В Дагестане школьники использовали Вечный огонь... вместо мангала

По инф. rosbalt.ru   
28 Января 2020 г.
Изменить размер шрифта

Шокирующее видео сняли у Вечного огня в парке «Ленинского комсомола» в Махачкале, сообщает управление МВД по республике Дагестан.

Школьники в Дагестане пожарили шашлык на Вечном огне

По данным ведомства, несколько подростков сопровождении взрослых осквернили памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.

Двое мальчиков пытались пожарить на огне куриные ножки и кричали «Это пранк!» в то время, как взрослые танцевали лезгинку.

На все замечания о недопустимости подобного поведения веселая компания реагировала смехом.

Дагестанское МВД проводит проверку, родители подростков будут привлечены к административной ответственности.

Ситуация, конечно, очень некрасивая. Но такова жизнь: время превращает былые святыни в обыденные места для "культурного отдыха" (так, как граждане понимают эти слова). И здесь нужно не разводить руками и ругаться, а скорее, важно поразмышлять над природой времени и изменчивостью нравов. Жизнь-то продолжается...

Еще на эту же тему:

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 