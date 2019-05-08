Знаки ушедшей эпохи? Как меняется отношение людей к символам Второй мировой войны

В нашей стране набирает обороты немного странное, а порой даже оскорбительное отношение к символам давно ушедшей войны. С одной стороны, людей всё чаще штрафуют за использование нацистской символики, порой доводя обвинения в пропаганде до абсурда. С другой – теряется уважение к символике Великой победы, из-за чего, например, в Сети появился снимок торгового стенда с пивом, оформленным в виде советского танка с георгиевской лентой. Во что же превращается знаковая символика прошлого?

Свою статистику о «виновных в пропаганде нацизма» опубликовал Судебный департамент при Верховном суде России. Оказывается, всего за один 2018 год к ответственности за такую вот пропаганду привлекли 1639 человек. К слову, в 2008 и 2013 годах виновных было в разы меньше – 54 и 256 человек соответственно.

Если верить сообщению ТАСС, преступлений такого рода стало больше из-за того, что статью о «пропаганде нацизма» дополнили ещё в 2012 году. Из-за небольшой редакции наказывать стали даже за использование символики экстремистских организаций, так что свастика и другие подобные символы оказались вне закона.

Обычно за подобную пропаганду могут оштрафовать на сумму до 2 тысяч рублей, а в целом этот закон вопросов не вызывает. Но стоит вспомнить недавний случай, произошедший с жителем Омска, которого осудили за то, что он в далёком 2010 году добавил в свои видеозаписи «ВКонтакте» отрывок из пародийной передачи «Большая разница».

Степень абсурда здесь добралась до невиданных высот, ведь мужчину обвинили за изображение свастики в пародии на фильм «17 мгновений весны», а когда-то это шоу без каких-либо вопросов шло по Первому каналу.

Пропаганда нацизма – это плохо, вне всяких сомнений. Но закон, судя по всему, построен так, что обвинить человека можно даже за архивную фотографию нациста со свастикой. Логики в этом нет, а страдают в итоге самые обычные люди, которые ничего плохого показать не хотели. В конце концов: как узнать, что "свастика - это вот такой именно знак", если ее изображение вымарывать даже из архивных фото?

По другую сторону баррикад стоят люди, которые уже совсем забыли о том, какой огромной ценой далась всему миру победа над Гитлером – и даже ежегодный праздник в честь Дня Победы им не помогает. В Ноябрьске, который располагается в Ямало-Ненецком автономном округе, появился торговый стенд в виде советской самоходной артиллерийской установки или танка, на котором красовалась красная звезда и георгиевская лента. Всё бы ничего, только вот внутри «танка» расположились банки с пивом, а вокруг – кетчуп и шампуры для мангала.

Фотография такого «художества» незамедлительно попала в Сеть, где комментаторы резко высказались против подобного отношения к памятникам прошлого. Кто-то называл «пивной танк» настоящим «позором», другие выпрашивали у властей «штрафы за ненадлежащее использование георгиевской ленточки и символов Победы». Так или иначе, пользователи оказались едины в своих мыслях: рекламу на войне делать не стоит.

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Но и впадать в экзальтацию по этому поводу, приговаривая о «моральном распаде нации», тоже не нужно. Ну, хотя бы потому, что одними возмущенными криками делу не поможешь… Всё-таки время идёт, а оно всегда нещадно уничтожает смысл символов былой эпохи. Так уж работает массовая психология, постепенно растворяя эмоции и значение памятников прошлого в сознании людей.

А выход из этой ситуации есть – и он годится для каждого порядочного человека: стоит позаботиться о своих детях и внуках, которые всё ещё могут быть воспитаны в правильных представлениях о великих победах и значимых событиях иных эпох. А также о смысле понятий «уместность» и «дурной вкус», которые останутся таковыми и 200 лет спустя после 1945-го.

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