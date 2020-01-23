В Минске задержан вандал, надругавшийся над памятником Пушкину

В Белоруссии был осквернен памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Вандал раскрасил монумент красной краской. А точнее – покрасил ему руки.

Примечательно даже не то, что произошло это в столице Белоруссии Минске, а то, что, как выяснилось, данный памятник оскверняется не в первый раз. Несколько месяцев назад уже была раскрашена голова монумента. Посольство РФ в Белоруссии выразило сожаление по поводу вандализма в отношении памятника великому русскому поэту.

Пару дней спустя пришло сообщение: в Белоруссии задержали радикала, осквернившего памятник Пушкину. Задержанным оказался активист «Молодого фронта» Филипп Шавров. Он был помещен в изолятор временного содержания.

Как сообщают СМИ, вандал сам сдался правоохранителям.

Соратники Шаврова по «Молодому фронту» напомнили, что когда-то он получил год условно за то, что изрубил топором бюст Ленина в Минске.

Увы, подобные истории случаются - когда на почве радикального национализма некоторые люди начинают "мстить" персонажам былых эпох: «Месть Грибоедову» в столице Армении останется безнаказанной

По инф. lgz.ru

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