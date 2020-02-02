В болгарском Пловдиве неизвестные осквернили памятник «Алеша»

МИД Болгарии осудил осквернение памятника советскому воину-освободителю в Пловдиве, который также известен, как «Алёша», и выразило надежду на то, что виновных привлекут к ответственности. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что в болгарском Пловдиве неизвестные осквернили памятник советскому воину-освободителю — основание, на котором написано «Мы не забыли» и «Не простим», было залито краской. За последние 15 дней этот памятник пострадал уже во второй раз.

«Мы ожидаем, что правоохранительные органы установят и привлекут виновных к ответственности. Принципиальная позиция МИД — осуждать осквернение памятников, это не соответствует демократическим ценностям нашей страны», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства страны.

По инф. pnp.ru

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