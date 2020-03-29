В Крыму досрочно открывают большую современную больницу на 730 коек

В Крыму принято решение из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции досрочно запустить в эксплуатацию построенную на Московском шоссе Республиканскую клиническую больницу имени Семашко. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил во время заседания оперативного штаба.

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- Решено в исключительном порядке подготовить больницу Семашко к работе на этом направлении, - заявил Аксенов. - Там большое количество аппаратов искусственной вентиляции легких, больница оборудована по всем современным стандартам. С учетом нынешнего момента и с точки зрения безопасности (больница вся ограждена), мы вполне можем использовать ее для борьбы с коронавирусом. В режиме ЧС начинаем запуск работы больницы Семашко. Сейчас это решение согласуется с федеральными органами власти.

Ранее Сергей Аксенов заявлял, что больница стоимостью десять миллиардов рублей, рассчитанная на 730 коек, сможет заработать в начале лета 2020 года, хотя изначально ее планировалось открыть в декабре 2019 года. Больница оснащена современным оборудованием высочайшего класса, в том числе несколькими аппаратами МРТ и компьютерными томографами. Есть палаты интенсивной терапии и десять операционных.

Ранее глава межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская рассказала, что обсерваторы для лечения больных COVID-19 планируется обустроить в Керчи, Евпатории и Ялте. В Симферополе для лечения больных коронавирусом выделена часть помещений Симферопольской городской клинической больницы № 7, где при необходимости могут быть развернуты 180 коек.

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