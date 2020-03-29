В Крыму досрочно открывают большую современную больницу на 730 коек

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В Крыму принято решение из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции досрочно запустить в эксплуатацию построенную на Московском шоссе Республиканскую клиническую больницу имени Семашко. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил во время заседания оперативного штаба.
- Решено в исключительном порядке подготовить больницу Семашко к работе на этом направлении, - заявил Аксенов. - Там большое количество аппаратов искусственной вентиляции легких, больница оборудована по всем современным стандартам. С учетом нынешнего момента и с точки зрения безопасности (больница вся ограждена), мы вполне можем использовать ее для борьбы с коронавирусом. В режиме ЧС начинаем запуск работы больницы Семашко. Сейчас это решение согласуется с федеральными органами власти.
Ранее Сергей Аксенов заявлял, что больница стоимостью десять миллиардов рублей, рассчитанная на 730 коек, сможет заработать в начале лета 2020 года, хотя изначально ее планировалось открыть в декабре 2019 года. Больница оснащена современным оборудованием высочайшего класса, в том числе несколькими аппаратами МРТ и компьютерными томографами. Есть палаты интенсивной терапии и десять операционных.
- Ранее глава межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская рассказала, что обсерваторы для лечения больных COVID-19 планируется обустроить в Керчи, Евпатории и Ялте. В Симферополе для лечения больных коронавирусом выделена часть помещений Симферопольской городской клинической больницы № 7, где при необходимости могут быть развернуты 180 коек.
Какие еще меры принимают власти для того, чтобы сдержать распространение пандемии? В Коммунарках работает современная больница, в которой получают помощь зараженные инфекцией (ее уже успел посетить Владимир Путин и всем остался доволен), кроме того, в Подмосковье ведется строительство инфекционной больницы у деревни Голохвастово, в 30 км от МКАД. Медучреждение станет дополнительным стационаром для инфекционной больницы № 1 и того самого комплекса в Коммунарке. Также инфекционную больницу с нуля строят в Уфе. Министерство обороны РФ и вовсе сообщило, что до 15 мая возведет 16 военных инфекционных центров. Минздрав отчитался о том, что власти пересмотрят тарифы по медицинскому страхованию, перепрофилируют койки в лечебных учреждениях и привлекут ординаторов, аспирантов для борьбы с COVID-19 и вообще выделят на борьбу с инфекцией ровно столько денег, сколько понадобится.
Что еще? Тот же Минздрав в тандеме с Минкомсвязи создали специальный веб-сервис по коронавирусу. Он позволяет пользователю определить свою принадлежность к группам риска по коронавирусу, вести «дневник здоровья» в режиме онлайн и быстро узнать, к какому медучреждению прикреплен человек. Также премьер Мишустин поручил Минкомсвязи разработать систему отслеживания людей, которые контактировали с зараженными коронавирусной инфекцией, что должно также сдержать распространение инфекции. Помимо этого планируется накладывать серьезные штрафы для нарушителей карантина и запретить работу кинотеатров, клубов и развлекательных центров. Поможет ли все это? Как знать. Хочется верить, что да. Но все зависит от нас самих, от нашей сознательности и ответственности.
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