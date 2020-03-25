Путин облачился в защитный костюм и пообщался с больным коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус. Работой медучреждения глава государства оказался полностью доволен.

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В больнице Владимир Путин пообщался с пациентом Дмитрием Гаркави.

– За пару минут до появления Путина пришел медбрат с выпученными глазами: «Ты готов?!» Я говорю: «К чему готов?» – «Сейчас к тебе придет президент!». Я говорю, мол, рад, конечно, этому обстоятельству... Ну и все, заходит Путин. В том же виде, что и на фотографиях, – он сразу вошел в желтом костюме и респираторе.

Пообщались пару минут. Он спросил, как я себя чувствую, все ли мне тут нравится. Спросил у главврача Дениса Николаевича (Проценко. – Ред.), как вообще лечение происходит. Денис Николаевич акцентировал внимание, что я веду свой Телеграм-канал, занимаюсь как доктор санитарно-просветительской работой. Владимир Владимирович сказал: молодец, давай, успехов. Вот и все. Жаль, его было очень плохо слышно из-за респиратора.

По итогам визита президент отметил высокое качество работы центра и отдельных сотрудников больницы. «Все работают как часики — хорошие и слаженные», — цитирует Путина ТАСС.

В свою очередь, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сказал президенту, что медики будут рады, если Россия пойдёт по китайскому или корейскому пути.

Врач отметил, что с медицинской точки зрения сейчас есть два сценария: азиатский, когда ситуация быстро утихает, и итальянский, когда эпидемия нарастает.

— Мне, как врачу, как не только главному врачу, но и анестезиологу-реаниматологу, видится то, что очень важно отработать итальянский сценарий, если вдруг вот этот будет всплеск большой, — отметил Проценко.

По его словам, госпиталь «реально готов трансформироваться, если будет большое количество больных», пишет РИА Новости.

— А если мы вдруг внезапно пойдём по китайскому или корейскому пути, и всё это оборвётся в апреле, в мае, мне кажется, врачи будут самые радостные от того, что мы пошли по этому сценарию, но, мне кажется, всё равно готовиться надо к наиболее тяжёлому, — добавил главврач.

Перед этим состоялось совещание президента с вице-премьером Татьяной Голиковой, мэром Москвы Сергеем Собяниным и министром здравоохранения Михаилом Мурашко.

Жёлтый защитный костюм для президента. Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке.



Президент поблагодарил врачей за организацию работы. В стационаре в Новой Москве на лечении находятся 412 человек. Коронавирус подтверждён у 82 пациентов pic.twitter.com/8hXs2BFSYu — RT на русском (@RT_russian) March 24, 2020

Напомним, впервые новый тип коронавируса был зафиксирован в конце 2019 года в Китае. Затем он распространился в более чем 150 странах. В мире заразились около 350 тыс. человек, около 16 тыс. умерли. В России, по данным на 24 марта, обнаружено 495 случаев, 22 пациента выздоровели, смертей непосредственно от коронавируса не зафиксировано.

О том, какие меры предпринимают власти для того, чтобы сдержать развитие пандемии - по ссылке.



По инф. sobesednik.ru

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