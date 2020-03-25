На портале госуслуг появился полезный сервис по коронавирусу

Министерство здравоохранения РФ в тандеме с Минкомсвязи создало специальный веб-сервис по коронавирусу. Сервис доступен всем, кто зарегистрирован на Едином портале госуслуг , сообщили в пресс-службе Минздрава.

Сервис позволяет пользователю определить свою принадлежность к группам риска по коронавирусу и вести «дневник здоровья» в режиме онлайн. Пользователю сервиса предлагают ответить на ряд вопросов. По ответам система определяет, относится ли человек к группе риска. В «дневнике здоровья» можно заполнять пункты о температуре, жалобах или симптомах.

Еще одна функция сервиса: при указании номера полиса ОМС человеку будет предоставлена необходимая информация о прикреплении к медицинскому учреждению. Это позволит регионам наблюдать за состоянием здоровья пациента и в случае необходимости обеспечить ему медпомощь.

Напомним, впервые новый тип коронавируса был зафиксирован в конце 2019 года в Китае. Затем он распространился в более чем 150 странах. В мире заразились около 350 тыс. человек, около 16 тыс. умерли. В России, по данным на 24 марта, обнаружено 495 случаев, 22 пациента выздоровели, смертей непосредственно от коронавируса не зафиксировано.

По инф. rosbalt.ru

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