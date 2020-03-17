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В Уфе и Москве рекордными темпами строят инфекционные больницы

По инф. СМИ   
17 Марта 2020 г.
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В России началось строительство двух инфекционных больниц для больных коронавирусом. Первая появится в «новой» Москве, а вторая — в Уфе.

В Москве рекордными темпами строят мобильную инфекционную больницу

  • В Москве больницу строят на месте пустующего поля

В Москве инфекционную больницу строят у деревни Голохвастово, в 30 км от МКАД, на месте пустующего сельскохозяйственного поля. Медучреждение станет дополнительным стационаром для инфекционной больницы № 1 и комплекса в Коммунарке. Уточняется, что клинику возводят для больных коронавирусом.

Больницу, рассчитанную на 500 пациентов, построят в короткие сроки из быстровозводимых конструкций. К настоящему моменту рабочие вывезли с площадки, где появится клиника, около 90 тыс. кубометров грунта, сообщает Росбалт.

Построят новую инфекционную больницу и в Уфе. Об этом заявил глава Башкирии Радий Хабиров.Это одна из мер по снижению риска завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории республики.

Радий Хабиров отметил: строительство инфекционного центра должно завершиться уже через несколько месяцев. Также глава РБ пообещал, что власти региона окажут любое финансирование и содействие для того, чтобы остановить коронавирус.

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