Контактировали с зараженными коронавирусом? Вас оповестят через смс

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи до 27 марта разработать систему отслеживания людей, которые контактировали с зараженными коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте правительства России.

Система будет основана на данных сотовых операторов о геолокации телефонов конкретных людей. Она позволит выявлять граждан, контактировавших с заболевшим человеком. Им будут присылать оповещение о контакте с носителем инфекции, также эти сведения получат региональные оперативные штабы по борьбе с коронавирусом.

В России коронавирус обнаружили у 438 человек. Больше всего заболевших в Москве — 262 человека.

В феврале в Китае стали использовать специальное мобильное приложение, которое позволяет пользователям проверить, был ли у них тесный контакт с инфицированными коронавирусом людьми.

В марте в Израиле также было запущено мобильное приложение, которое отслеживает местонахождение людей и устанавливает, пересекались ли они в последние 14 дней с теми, кто болен коронавирусной инфекцией.

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Polit.ru

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