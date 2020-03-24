Контактировали с зараженными коронавирусом? Вас оповестят через смс

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Михаила Ефремова неожиданно настигли проблемы со здоровьем. Актёр умудрился повредить ребро, отдыхая на собственной даче. Из-за неудачного падения у него начались трудности с дыханием, так что Ефремов пока не может с полной отдачей работать на съёмочной...
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи до 27 марта разработать систему отслеживания людей, которые контактировали с зараженными коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте правительства России.
Система будет основана на данных сотовых операторов о геолокации телефонов конкретных людей. Она позволит выявлять граждан, контактировавших с заболевшим человеком. Им будут присылать оповещение о контакте с носителем инфекции, также эти сведения получат региональные оперативные штабы по борьбе с коронавирусом.
В России коронавирус обнаружили у 438 человек. Больше всего заболевших в Москве — 262 человека.
В феврале в Китае стали использовать специальное мобильное приложение, которое позволяет пользователям проверить, был ли у них тесный контакт с инфицированными коронавирусом людьми.
В марте в Израиле также было запущено мобильное приложение, которое отслеживает местонахождение людей и устанавливает, пересекались ли они в последние 14 дней с теми, кто болен коронавирусной инфекцией.
Сотрудники ФСБ задержали на Сахалине двух студентов 2002 и 2003 года рождения, которые планировали вооруженное нападение на техникум, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Covidiot — этот неологизм теперь используется для обозначения людей, которые массово скупают продукты питания в магазинах из-за коронавируса, а также игнорируют рекомендации, касающиеся общественного здоровья или безопасности. Новое слово появилось на сайте популярного англоязычного онлайн-словаря Urban Dictionary.
Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обязали всех жителей старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции, чтобы защитить их от коронавируса. Как разъяснили в столичном оперштабе, кроме пожилых москвичей оставаться дома должны люди с хроническими заболеваниями: сахарный диабет инсулинозависимый, хронические болезни легких (астма), бронхоэктазия, легочное сердце и нарушение легочного кровообращения, наличие трансплантированных органов и тканей, хроническая болезнь почек, злокачественные новообразования, перенесшие инфаркт и инсульт. Такой же список действует и в Подмосковье. (Справедливо заметим, что это касается жителей и других регионов, где отмечены случаи заражения коронавирусом. - прим. МГ.)
Ажиотажный рост спроса вкупе с ослаблением рубля может привести к росту цен на препараты, не входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших (на них цены регулируются правительством). Импортные лекарства превалируют в российских аптеках. По данным DSM Group за январь 2020 года, доля импортных препаратов составила более 68%.
Несмотря на все старания герцога и герцогини Сассекских скрыть свою личную жизнь от журналистов, в прессе регулярно появляются статьи, связанные с их именами. Более того, зарубежные СМИ готовы идти на подкуп, чтобы заполучить очередную «сенсацию» из жизни Меган или её супруга.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи до 27 марта разработать систему отслеживания людей, которые контактировали с зараженными коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте правительства России.
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что число зараженных коронавирусом во всем мире превысило 300 тысяч человек. К вечеру 23 марта эта цифра увеличилась еще на 30 тысяч и составила 332 тысячи 930 человек. По последним данным ВОЗ, более половины случаев заражения зафиксированы в странах Европы — более 170 тысяч. Число жертв по всеми миру достигло 14510. Большинство из них приходится на Италию и Испанию, где умирают сотнями каждый день. Эпидемия продолжает захватывать все новые страны, за последние сутки о первых случаях заражения сообщили власти Сирии, Гренады, Мозамбика, Белиза и Мьянмы.
СМИ сообщают о вопиющих случаях поведения медиков во время пандемии. Так, главный врач Калужской областной больницы Владимир Кондюков во время мировой пандемии коронавируса поехал отдыхать в Таиланд, а главный внештатный инфекционист в Ставропольском крае нарушила карантин и заразила не менее десятка человек.
Два необычных образца наскального искусства были обнаружены в пещере Леанг-Булу-Беттуэ на индонезийском острове Сулавеси. Рисунки вырезаны не на крупных каменных объектах, а на небольших плоских камнях, которые можно было бы положить в карман.
В Подмосковье священник вышел к прихожанам на проповедь в противогазе. (Священники тоже люди, и тоже испытывают страх, но надевать противогаз для встречи с прихожанами это, согласитесь, уж чересчур. - прим. МГ.)
На наступающей неделе в лаборатории Службы общественного здравоохранения Англии в Портон-Дауне начнутся испытания на животных первой в стране коронавирусной вакцины. В случае успеха в апреле рассчитывают начать проверку безопасности вакцины уже на людях.
Врач скорой помощи в больнице Гранады (Испания) Хесус Кандель в видеороликах, которые он публикует на своем канале в YouTube, не стесняясь в выражениях рассказывает о реальной ситуации с коронавирусом COVID-19.
На президентских выборах в Абхазии победу одержал 56-летний Аслан Бжания. Напомним, что очередной общественно-политический кризис, отягощенный тяжелейшей криминогенной и социально-экономической обстановкой в частично признанной Абхазии, привел к тому, что здесь снова прошли президентские выборы — шестые за 15 лет.
Мэр Москвы Сергей Собянин обязал жителей столицы старше 65 лет соблюдать домашний режим с 26 марта по 14 апреля. Также на улицу не должны выходить люди с хроническими заболеваниями. Эти ограничения ввели для борьбы с коронавирусом.
Около трех миллионов предпринимателей могут прекратить свою деятельность из-за распространения коронавируса и сложных экономических процессов. Об этом рассказала вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова, подчеркнув, что сейчас важно сохранить основную часть бизнеса.
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