Теперь официально: Путин поручил продлить программу маткапитала до 2026 года

Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству продлить до 31 декабря 2026 года действие закона о материнском капитале. Список поручений по итогам послания Путина Федеральному собранию размещен на сайте Кремля.

Срок выполнения поручения — до 15 апреля, ответственным Путин назначил главу правительства Михаила Мишустина.

Правительству поручено обеспечить внесение в законодательство поправок, предусматривающих предоставление средств маткапитала в размере 616 тыс. 617 рублей при рождении (усыновлении), начиная с 1 января 2020 года второго ребенка или последующих детей семьям, у которых право на получение такого капитала до 1 января 2020 года не возникло.

При этом семьи, где родился (или был усыновлен) первенец, также получат маткапитал — 466 тыс. 617 рублей. Прописана и ежегодная индексация выплат по маткапиталу.

Напомним, в послании Федеральному собранию Путин предложил ряд мер расширения социальной поддержки, в том числе по увеличению на 150 тыс. рублей выплат при рождении второго ребенка и выплате маткапитала на первого ребенка.

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Напомним, что также для поддержки малоимущих семей Владимир Путин предложил предусмотреть выплаты ежемесячных пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Выплаты будут осуществляться уже с 1 января 2020 года, однако этой программой дополнительной социальной помощи будут охвачены семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.

Как стало известно, на такие выплаты понадобится около 159 млрд рублей, причем это средства как федерального бюджета, так и региональных бюджетов. В целом по России в 2020 году такие пособия могут получить 2,4 млн семей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании бюро высшего совета партии «Единая Россия».

Также Голикова подчеркнула, что в этом году материнский капитал на первого ребенка получат порядка 558 тыс. семей, и 551 тыс. семей — на второго ребенка. То есть, констатировала она, это более 1 млн семей.

По инф. rosbalt.ru

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