В Гонконге карантин помог сблизиться двум пандам

Зоопарк Ocean Park в Гонконге еще в конце января был закрыт для посетителей из-за эпидемии коронавируса, однако такая изоляция благотворно отразилась на демографической ситуации среди животных.

Без посторонних глаз наконец-то «подружились» большие панды Ин Ин и Ле Ле, которых пытались свести с 2010 года. Теперь в семействе высока вероятность пополнения.

Исполнительный директор по зоологическим операциям и сохранению видов Майкл Боос отмечает, что при искусственном оплодотворении шансы на зачатие гораздо ниже, чем при естественном.

Прежде животные вели себя отчужденно, однако уже в конце марта стали ощущать себя в большей безопасности и присмотрелись друг у другу.

Отмечается, что пополнение в семействе больших панд особенно ценно, так как животные занесены в Красную книгу. В природе из осталось около 2300, при этом около 400 живут в зоопарках и почти не размножаются в неволе.

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По инф. rosbalt.ru

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