Козлы в Британии: наконец люди не мешают траву на клумбах щипать

Закрытый на карантин город Лландидно на северо-западе Уэльса в Великобритании атаковали дикие козлы. Животные заполонили улицы — они ощипывают растения в садах и клумбах, гуляют, где хотят. Происходит это по всему миру. Например, в Индии на городские магистрали вышли циветты.

Очевидцы засняли на видео, а также сделали фото звериной компании.

Коз периодически пытаются разгонять полицейские, но безуспешно. Звери возвращаются вновь.

Mountain Goats Roam Through an Empty Welsh Town - 14 photos from the quiet streets of Llandudno, Wales, where a local herd of wild goats have wandered into the town during lockdown, to sample the hedges and flowers. https://t.co/KeKzjWrWtn pic.twitter.com/SrAzXbFkO0