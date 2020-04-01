Козлы в Британии: наконец люди не мешают траву на клумбах щипать

Затронувшие всю нашу планету тревожные события не отменили теплых человеческих отношений. Не для всех, но для многих из нас эти дни стали поводом вырваться из ежедневной круговерти, собраться вместе и ощутить в полной мере, как мы необходимы друг другу, как важна для нас жизнь близкого человека. Давайте дарить подарки своим родным и любимым, не дожидаясь торжественных дат! Ведь нынешние треволнения закончатся, а душевное тепло и поддержка останутся с нами – хотелось бы верить, что навсегда.