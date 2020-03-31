Современные реалии: дикие животные «захватывают» опустевшие города

Введенный в Индии из-за пандемии коронавируса карантин быстро преобразил города: на опустевшие улицы вышли дикие животные.
Как сообщает газета The Indian Express, в городе Кожикоде штата Керала была замечена Малабарская цивета (Viverra civettina) — редчайший вид хищных млекопитающих семейства виверровых. Общая популяция вида насчитывает менее 250 взрослых особей. Международный союз охраны природы присвоил ему статус «на грани исчезновения».
В видеоролике, продолжительностью 13 секунд, можно увидеть, как ночной хищник днем переходит улицу в районе Меппаюр. Видео в социальные сети выложил сотрудник индийской лесной службы Сусанта Нанда.
Некоторые пользователи интернета отметили, что животное выглядит больным, а другие считают, что ролик смонтирован.
Впрочем, в другом индийском городе Хардвар на ночные улицы из джунглей вышли пятнистые олени и косули.
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