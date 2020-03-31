Современные реалии: дикие животные «захватывают» опустевшие города

В Античности портретная живопись была настолько развита, что даже посмертные Фаюмские портреты, имевшие сугубо прикладное значение, до сих пор удивляют зрителей своей реалистичностью. Вновь данный вид изобразительного искусства появился только в Европе в эпоху Возрождения. Однако сегодня портреты того времени кажутся странными и порой отталкивающими. Всё дело в том, что художники Ренессанса творили в один из самых причудливых периодов истории европейской моды.