Коронавирус помог природе: воздухе чище, вода прозрачнее

В Европе во время пандемии коронавируса в разы улучшилось качество воздуха, а вода в каналах Венеции стала чистой.

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Приостановка деятельности крупных промышленных предприятий и уменьшение количества автомобилей на дорогах в европейских городах положительно сказались на качестве воздуха. Его загрязнение в городских районах по всей Европе во время пандемии коронавируса заметно уменьшилось.

По данным спутниковых снимков Sentinel-5, в таких городах, как Брюссель, Париж, Мадрид, Милан и Франкфурт, средний уровень содержания ядовитого диоксида азота в период с 5 по 25 марта сократился в среднем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,

В это время во многих европейских странах было ограничено движение автомобильного транспорта — крупнейшего источника оксидов азота, а также приостановлено производство на заводах, выделяющих углекислый газ.

Новые изображения, выпущенные Европейским космическим агентством (ESA) и проанализированные некоммерческим Европейским альянсом общественного здравоохранения (EPHA), показывают изменяющуюся на тепловых картах плотность диоксида азота, которая может вызвать проблемы с дыханием и рак. Поскольку ежедневные погодные явления могут влиять на загрязнение атмосферы, спутниковые снимки были сделаны за 20 дней и исключали показания, когда облачный покров снижал качество данных.

Кстати, карантин благостно повлиял и на состояние венецианских каналов. В них появились рыбы, лебеди и утки: жители города, не имея возможности часто выходить на улицу, наблюдают, как в спокойные воды каналов вернулась жизнь, которой они не видели последние 50 лет. «За 47 лет жизни я никогда не видел мою Венецию такой чистой», — пишет, например, в Facebook пользователь Маноло. «Лагуна возвращает себе власть над Венецией, — комментирует Палли Капонера в Twitter. — Без сточных вод и потока транспорта можно увидеть дно каналов».

Swans in Murano and Burano making the most of the current calm, clear water in the canals #Venice #Murano #Burano pic.twitter.com/TpBcdgaBUB — City Wonders Ltd. (@City_Wonders) March 15, 2020

Данные Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС) показали аналогичную тенденцию за 16–22 марта. Так, в Мадриде средний уровень диоксида азота снизился на 56% в неделю после того, как 14 марта правительство Испании запретило большинство поездок на наземном транспорте.

Китай также зафиксировал падение уровня загрязнения диоксидом азота в городах в феврале, когда правительство ввело крайне жесткие меры по локализации очагов заболевания, чтобы сдержать бушующую эпидемию.

В EPHA тем временем заявили, что люди, живущие в загрязненных городах, могут быть более подвержены риску заболевания COVID-19, потому что длительное воздействие плохого воздуха может ослабить иммунную систему, затрудняя борьбу с инфекцией. Загрязнение воздуха может вызвать или усугубить рак легких, заболевание легких и инсульт. По данным ЕАОС, загрязнение воздуха в Европе ежегодно приводит к 400 тысячам преждевременных смертей.

Человек уже давным давно пагубно влияет на состояние окружающей среды, тут спорить не приходится. И, возможно, таким вот образом природа берет реванш, и коронавирусная инфекция продлится ровно столько времени, сколько природе понадобится для того, чтобы воскреснуть. Бесконечная вырубка и горящие леса, загрязнение воздуха, рек, засорение почв, птицы и звери, умирающие из-за пластика и полиэтиленовых пакетов - все это достигло колоссального масштаба. Все это ведет к глобальному потеплению, которое может привести к еще более ужасающим последствиям.

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