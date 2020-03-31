Коронавирус помог природе: воздухе чище, вода прозрачнее

В Европе во время пандемии коронавируса в разы улучшилось качество воздуха, а вода в каналах Венеции стала чистой.
Приостановка деятельности крупных промышленных предприятий и уменьшение количества автомобилей на дорогах в европейских городах положительно сказались на качестве воздуха. Его загрязнение в городских районах по всей Европе во время пандемии коронавируса заметно уменьшилось.
По данным спутниковых снимков Sentinel-5, в таких городах, как Брюссель, Париж, Мадрид, Милан и Франкфурт, средний уровень содержания ядовитого диоксида азота в период с 5 по 25 марта сократился в среднем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
В это время во многих европейских странах было ограничено движение автомобильного транспорта — крупнейшего источника оксидов азота, а также приостановлено производство на заводах, выделяющих углекислый газ.
Новые изображения, выпущенные Европейским космическим агентством (ESA) и проанализированные некоммерческим Европейским альянсом общественного здравоохранения (EPHA), показывают изменяющуюся на тепловых картах плотность диоксида азота, которая может вызвать проблемы с дыханием и рак. Поскольку ежедневные погодные явления могут влиять на загрязнение атмосферы, спутниковые снимки были сделаны за 20 дней и исключали показания, когда облачный покров снижал качество данных.
- Кстати, карантин благостно повлиял и на состояние венецианских каналов. В них появились рыбы, лебеди и утки: жители города, не имея возможности часто выходить на улицу, наблюдают, как в спокойные воды каналов вернулась жизнь, которой они не видели последние 50 лет. «За 47 лет жизни я никогда не видел мою Венецию такой чистой», — пишет, например, в Facebook пользователь Маноло. «Лагуна возвращает себе власть над Венецией, — комментирует Палли Капонера в Twitter. — Без сточных вод и потока транспорта можно увидеть дно каналов».
Данные Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС) показали аналогичную тенденцию за 16–22 марта. Так, в Мадриде средний уровень диоксида азота снизился на 56% в неделю после того, как 14 марта правительство Испании запретило большинство поездок на наземном транспорте.
Китай также зафиксировал падение уровня загрязнения диоксидом азота в городах в феврале, когда правительство ввело крайне жесткие меры по локализации очагов заболевания, чтобы сдержать бушующую эпидемию.
- В EPHA тем временем заявили, что люди, живущие в загрязненных городах, могут быть более подвержены риску заболевания COVID-19, потому что длительное воздействие плохого воздуха может ослабить иммунную систему, затрудняя борьбу с инфекцией. Загрязнение воздуха может вызвать или усугубить рак легких, заболевание легких и инсульт. По данным ЕАОС, загрязнение воздуха в Европе ежегодно приводит к 400 тысячам преждевременных смертей.
Человек уже давным давно пагубно влияет на состояние окружающей среды, тут спорить не приходится. И, возможно, таким вот образом природа берет реванш, и коронавирусная инфекция продлится ровно столько времени, сколько природе понадобится для того, чтобы воскреснуть. Бесконечная вырубка и горящие леса, загрязнение воздуха, рек, засорение почв, птицы и звери, умирающие из-за пластика и полиэтиленовых пакетов - все это достигло колоссального масштаба. Все это ведет к глобальному потеплению, которое может привести к еще более ужасающим последствиям.
А вот наши заголовки на эту тревожную тему:
- Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Коронавирус помог природе: воздухе чище, вода прозрачнее
В Европе во время пандемии коронавируса в разы улучшилось качество воздуха, а вода в каналах Венеции стала чистой.
-
Кальмары Гумбольдта общаются друг с другом... на языке света!
Кальмары Гумбольдта, обитающие в водах Тихого океана, оказывается, используют для общения язык световых сигналов.
-
Миру предрекают дефицит презервативов
Крупнейший в мире производитель презервативов предрек мировой дефицит продукции. Продажи этого товара сейчас зашкаливают.
-
В Москве «сотрудник банка» обокрал врача УЗИ
В Москве обокрали специалиста по ультразвуковому исследованию. У женщины похитили деньги с банковской карты.
-
Пласидо Доминго выписали из больницы после лечения от коронавируса
79-летнего испанского оперного певца Пласидо Доминго, ранее сообщившего, что он заразился коронавирусом и из-за осложнений, вызванных инфекцией, помещен в частный госпиталь в Мексике, в воскресенье выписали.
-
В Ростовской области под трассой нашлись 15 могил разных эпох
В Ростовской области при реконструкции трассы археологами обнаружено 15 погребений различных эпох.
-
Китай пережил эпидемию. Как и какой ценой? Вспоминаем
Эпидемия коронавируса в Китае началась в середине – конце декабря 2019 года. 27 декабря доктор Чжан Цзисян, работавшая в Объединённой больнице традиционной китайской и западной медицины провинции Хубэй, впервые столкнулась с предполагаемым случаем новой болезни. Она немедленно доложила об этом руководству больницы, а те сразу же отправили сообщение в Центр по контролю заболеваний района Цзянхань.
-
Власти изменили список товаров первой необходимости
Правительство РФ скорректировало перечень товаров первой необходимости. В него вошли медицинская маска, салфетки, антисептик и мыло.
-
Без бровей и даже без ресниц были дамы на портретах времен Возрождения. Писк моды!
В Античности портретная живопись была настолько развита, что даже посмертные Фаюмские портреты, имевшие сугубо прикладное значение, до сих пор удивляют зрителей своей реалистичностью. Вновь данный вид изобразительного искусства появился только в Европе в эпоху Возрождения. Однако сегодня портреты того времени кажутся странными и порой отталкивающими. Всё дело в том, что художники Ренессанса творили в один из самых причудливых периодов истории европейской моды.
-
Сезон лесных пожаров открыт. Дымом окутан восток России
Площадь лесных пожаров в России уже превысила 1,5 тыс. гектаров. Особенно сильно лес горит лес в Забайкалье, Еврейской АО и Хабаровском крае.
-
В Приморье котенок леопарда спасся от лесного пожара
На Дальнем Востоке боровшиеся с огненным палом сотрудники нацпарка сохранили жизнь маленькому дальневосточному леопарду.
-
Брр: у женщины обнаружили опухоль... с зубами и волосами
Тюменские хирурги прооперировали пациентку с кистой яичника и обнаружили доброкачественную опухоль с пучком волос и зубами.
-
Хорошая новость: принц Чарльз вылечился от коронавируса
Британский принц Чарльз вылечился от коронавирусной инфекции и вышел из режима самоизоляции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря принца Уэльского.
-
В Англии ищут добровольцев для испытания вакцины от COVID-19
В Англии добровольцев, на которых испытают действие вакцины от COVID-19. В России препарат нужно ждать не раньше, чем через год.
-
На Камчатке прыжок с дерева стоил мальчонке жизни
На Камчатке десятилетний мальчик погиб, спрыгнув с дерева. Ребенок получил несовместимые с жизнью травмы.
-
Какую температуру воздуха COVID-19 любит больше? Послушаем
При температуре около четырех градусов выше нуля новый коронавирус остается высокостабильным в течение долгого времени.
-
Москвичи, передвижение по городу ограничено. Жители регионов: готовьтесь!
Москвичам с 30 марта ограничили передвижение по городу. На очереди - регионы России, заявил премьер Мишустин.
-
Медведев переживает по поводу пандемии и советует слушать Путина
Пандемия коронавируса является «реальной угрозой для человеческой цивилизации», считает заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.
-
Пронесло! У Игоря Николаева коронавирус не обнаружили
Композитор и певец Игорь Николаев, у которого ранее подозревали коронавирус, сообщил в Инстаграме о получении отрицательного анализа.
-
ВЦИОМ: большинство россиян не видят смысла «затариваться»
Большинство — 87% — опрошенных ВЦИОМ россиян заявили, что не видят смысла «затариваться» продуктами из-за пандемии коронавируса.