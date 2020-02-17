В европейской части России весну в этом году ждем пораньше

Первые признаки весны на территории Европейской части России появятся в этом году раньше обычного. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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По его словам, обычно весна наступает в 20-х числах марта, но в этом году она придет быстрее из-за аномально теплой зимы — снежный покров не успел сформироваться, а водоемы не покрылись толстой коркой льда.

На днях будет установлен устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения.

Когда же во всех регионах везде начнет сходить снег, таять лед на реках и других водоемах, весна полностью вступит в свои права.

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По инф. rosbalt.ru

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