ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

В европейской части России весну в этом году ждем пораньше
По инф. rosbalt.ru   
17 Февраля 2020 г.
Изменить размер шрифта

Первые признаки весны на территории Европейской части России появятся в этом году раньше обычного. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптики рассказали, когда в Россию придет весна

По его словам, обычно весна наступает в 20-х числах марта, но в этом году она придет быстрее из-за аномально теплой зимы — снежный покров не успел сформироваться, а водоемы не покрылись толстой коркой льда.

На днях будет установлен устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения.

Когда же во всех регионах везде начнет сходить снег, таять лед на реках и других водоемах, весна полностью вступит в свои права.

Еще заголовки о погоде на нашем сайте:

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 