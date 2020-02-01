Британские метеорологи ожидают «самую горячую пятилетку в истории»

По мнению британских метеорологов, период с 2020 по 2024 годы станет самым теплым пятилетием за всю историю наблюдений.

Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на данные Британской метеорологической службы.

По прогнозам экспертов, средние температуры в ближайшие пять лет будут на 1,15–1,46 градуса выше, чем температуры в доиндустриальный период человечества.

Отмечается, что прошлые пять лет также стали самыми жаркими с момента начала метеорологических наблюдений, превысив предыдущие показатели в среднем на 1,09 градуса по Цельсию.

Ученые указывают на то, что рост мировых температур необходимо сохранять в пределах 1,5 градусов. Именно такая норма предусмотрена Парижским соглашением по климату, которое вступило в силу 4 ноября 2016 года. Россия ратифицировала Парижское соглашение в 2019 году.

Президент США Дональд Трамп в 2017 году объявил о выходе из соглашения, которое обязывало страну к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26–28% по сравнению с уровнем 2005-го. Это вызвало возмущение мирового сообщества.

Еще о причудах погоды и климата — по ссылке.

По инф. sobesednik.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ