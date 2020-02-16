Все пригревает: температура в Антарктике впервые поднялась выше 20 градусов

9 февраля ученые из Бразилии на острове Сеймур в Антарктике впервые зафиксировали температуру воздуха на уровне 20,75 градуса Цельсия, сообщает The Guardian.
По словам ученых, «невероятный и аномальный» показатель почти на один градус выше температуры, зарегистрированной на острове Сигню в январе 1982 года. Тогда воздух прогрелся до 19,8 градуса.
The Guardian отмечает, что полученные данные пока не подтверждены Всемирной метеорологической организацией.
6 февраля на Антарктическом полуострове на станции Эсперанса зафиксировали температуру 18,3 градуса Цельсия, что стало историческим рекордом.
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