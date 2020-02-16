Все пригревает: температура в Антарктике впервые поднялась выше 20 градусов

9 февраля ученые из Бразилии на острове Сеймур в Антарктике впервые зафиксировали температуру воздуха на уровне 20,75 градуса Цельсия, сообщает The Guardian.

По словам ученых, «невероятный и аномальный» показатель почти на один градус выше температуры, зарегистрированной на острове Сигню в январе 1982 года. Тогда воздух прогрелся до 19,8 градуса.

The Guardian отмечает, что полученные данные пока не подтверждены Всемирной метеорологической организацией.

6 февраля на Антарктическом полуострове на станции Эсперанса зафиксировали температуру 18,3 градуса Цельсия, что стало историческим рекордом.

Повышение температуры в Антарктике, где содержится до 60% мирового запаса пресной воды, ускоряет таяние льда, которое приведет к повышению уровня воды в мировом океане и изменению хода морских течений. Все это может вызвать неконтролируемые изменения климата по всей планете.

Климат на нашей планете меняется весьма стремительно, и увы, хорошего от всего этого ждать не приходится. У всех на слуху катастрофические наводнения, засухи, ураганы, смерчи и другие грозные явления. Они поражают своей силой и частотой. Хочется верить, что здравомыслие властей разных стран приведет к каким-то действенным решениям, и люди успеют вовремя принять меры, когда еще можно что-то предотвратить, остановить и в лучшую сторону изменить. А так... очень тревожно за то, какая жизнь ждет ближайшие (а это наши дети, внуки и правнуки) и далекие поколения. В каким состоянии им достанется от нас этот прекрасный мир?

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Polit.ru

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