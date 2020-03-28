Сотни иностранных туристов застряли в Гималаях

Сотни иностранных путешественников застряли на знаменитых высокогорных походных трассах в Непале после того, как в стране началась недельная общенациональная блокада в попытке сдержать распространение коронавируса.

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На четырех треккинговых маршрутах находятся в общей сложности около 500 иностранных туристов, сообщила CNN в четверг пресс-секретарь Совета по туризму Непала Шрадха Шреста.

По ее словам, несколько посольств, таких как немецкое и французское, уже планируют отправить чартерные вертолетные рейсы в некоторые из этих районов, чтобы спасти туристов.

В сообщении в Twitter британское посольство в Катманду попросило граждан Великобритании в Непале, которые хотят вернуться домой, прислать в дипмиссию свои данные.

«Мы тесно сотрудничаем с перевозчиками и властями, чтобы попытаться найти решение, и свяжемся с вами как можно скорее», — говорится в сообщении.

В начале марта правительство Непала объявило, что весенний альпинистский сезон для всех пиков Гималаев в стране, включая самую высокую в мире гору Эверест, будет отменен.

Согласно данным министерства здравоохранения Непала, в этой стране зафиксировано три подтвержденных случая коронавируса.

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