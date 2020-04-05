В Дербенте ветераны получат к 9 Мая по миллиону

Проживающие в Дербенте ветераны Великой Отечественной войны к 75-летию Победы получат дополнительно по одному миллиону рублей. Денежные средства будут выделены из фонда сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, сообщается на официальном сайте городского округа.

Сейчас в городе проживают четыре ветерана войны, в том числе 103-летняя Евгения Мезенцева, в годы войны работавшая медсестрой в Дербентском эвакогоспитале № 1628.

После Победы и расформирования медицинского учреждения она осталась в городе и работала в хирургическом отделении горбольницы. Награждена медалями «За победу над Германией» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Глава Дербента Хизри Абакаров встретился с ее дочерью — Людмилой Вахниной, и сообщил, что деньги будут перечислены к 9 мая на банковский счет.

А вот еще заголовки о выплатах ветеранам ко Дню Победы. Суммы, конечно, гораздо меньше, но это объяснимо, ведь участников, инвалидов ВОВ и ветеранов в России заметно больше - первых чуть больше 60 тысяч человек, а вторых - чуть больше миллиона.

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