Москва: ветераны ко Дню Победы получат дополнительно от 10 до 25 тысяч

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился увеличить размер единовременной материальной помощи ветеранам и инвалидам ко Дню Победы.

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Согласно решению градоначальника, принятого в рамках заседания президиума правительства Москвы, столичные ветераны к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне получат от 10 до 25 тыс. рублей в зависимости от категории.

Таким образом, как уточнили в пресс-службе мэрии, размер выплат в этом году увеличен в 2,5-три раза. В Москве сейчас насчитывается более 110 тыс. ветеранов и инвалидов.

Отмечается, что московские выплаты дополнят федеральные, предусматривающие 75 тыс. рублей участникам войны и 50 тыс. рублей труженикам тыла.

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