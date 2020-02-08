Путин подписал указ о выплате ветеранам войны по 75 тысяч рублей

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 75-й годовщиной Победы. Документ опубликован на сайте Кремля.

«Произвести в апреле — мае 2020 года единовременную выплату следующим категориям граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике», — отмечается в тексте указа.

Единовременная выплата инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным к ним категориям составит 75 тыс. рублей. Эту же выплату получат бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов и ветеранов.

50 тыс. рублей получат труженики тыла, проработавшие в период Великой Отечественной войны не менее шести месяцев, бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

К ветеранам Великой Отечественной войны относят ее участников (как непосредственно воевавших на фронте, так и служивших в тыловых частях), тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда. Особо защищаемой категорией являются инвалиды ВОВ. К ветеранам ВОВ приравнены члены семей погибших на фронте, совершеннолетние и несовершеннолетние узники концлагерей.

В декабре 2019 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова озвучила данные на 1 ноября 2019 года. Согласно им, число участников и инвалидов ВОВ в России составляло на тот момент 60 842 человек, а всего ветеранов — 1 млн 89 тыс., сообщали СМИ.

В 2020 году в России празднуется Год памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Путин заявлял, что в России будет создан крупнейший и самый полный комплекс архивных документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне, доступных для россиян и иностранцев.

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По инф. rosbalt.ru

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