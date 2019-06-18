Улан-Удэ и компания: названы самые солнечные города России

Самым солнечным городом России стала столица Республики Бурятии Улан-Удэ, где среднегодовые показатели солнечного света составляют 2797 часов. Об этом Росгидромет сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Вторую строчку солнечного рейтинга занял Хабаровск с показателем в 2449 часов.

По данным ведомства, самым ветреным местом в России считается мыс Тайгонос в Магаданской области: там порывы ветра могут достигать 58 метров в секунду, или 208 километров в час.

Ранее глава Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максим Яковенко сообщил о внесенном в российское правительство предложении объединить все существующие в стране метеослужбы в одну госкорпорацию.

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Рейтинги регионов по тем или иным показателям аналитики в России, пожалуй, готовят не покладая рук. Оснований для сравнения - предостаточно, регионов тоже. Вот какие данные сотрудники служб статистики разведали не так давно. Есть и невеселые данные, увы...



Демография

Лидером по рождаемости в 2018 году стала Москва: в столице России родились 132,1 тысячи человек. На втором месте — Московская область (83 тысячи человек), далее — Краснодарский край (64,5 тысячи человек), Санкт-Петербург (64 тысячи человек). Замыкает пятерку лидеров Тюменская область (50 тысяч человек).

Рейтинг по уровню смертности также возглавили Москва и Московская область (122 и 92 тысячи человек соответственно). В Краснодарском крае в 2018 году скончались 67 тысяч человек, в Санкт-Петербурге — 59,8 тысячи человек. На пятом месте — Свердловская область (58,5 тысячи человек).

Онкологические заболевания

Экология Самыми экологически чистыми регионами РФ считаются Тамбовская и Белгородская области, а также Алтайский край и Республика Алтай. Самые грязные регионы - Красноярский край, Челябинская, Свердловская, Нижегородская, Иркутская области, а также Оренбуржье.

Polit.ru

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