Где в России — самые грязные места? А где — самые чистые?

Тамбовская и Белгородская области, а также Алтайский край и Республика Алтай остаются самыми экологически чистыми регионами РФ. Они возглавляют рейтинг, составленный экспертами общественной организации "Зеленый патруль" по итогам весны, передает РБК.

Самые грязные регионы - Красноярский край, Челябинская, Свердловская, Нижегородская, Иркутская области, а также Оренбуржье. Жалобы также поступают из Бурятии, Приморского края, Кузбасса, Самарской области и уральских городов.

Больше всего россиян волнует загрязнение воздуха, ситуация с мусорными отходами, загрязнение водоемов. Причем согласно недавнему опросу, треть россиян считают, что за последние пять лет ситуация ухудшилась.

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...А уж как эта тема волнует наших читателей! Правда ведь? Уж кто-кто, а мы — знаем цену глотку чистой воды из ручья, возможности дышать полной грудью...

По инф. rosbalt.ru

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