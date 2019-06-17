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Онкология: печальная "карта России"
По инф. rosbalt.ru   
17 Июня 2019 г.
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Более всего онкологические заболевания распространены в Курской области. Показатель в этом регионе составляет 3331,1 случая на 100 тыс. населения, речь идет как о впервые выявленном раке, так и о ранее обнаруженном.

«Онкорейтинг» российских регионов составил Минздрав. На втором месте в этом списке — Мордовия, здесь показатель составляет 3292,1 случая рака на 100 тыс. населения. Далее следуют Краснодарский край (3235,2), Калужская (3231,4) и Псковская области (3110,5).

Отметим, что в прошлом году средний показатель онкологии по РФ составил 2562,1 случая на 100 тыс. населения. За последнее десятилетие заболеваемость раком возросла на 40%, добавили в Минздраве.

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По инф. rosbalt.ru

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