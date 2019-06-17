Онкология: печальная "карта России"

Более всего онкологические заболевания распространены в Курской области. Показатель в этом регионе составляет 3331,1 случая на 100 тыс. населения, речь идет как о впервые выявленном раке, так и о ранее обнаруженном.

«Онкорейтинг» российских регионов составил Минздрав. На втором месте в этом списке — Мордовия, здесь показатель составляет 3292,1 случая рака на 100 тыс. населения. Далее следуют Краснодарский край (3235,2), Калужская (3231,4) и Псковская области (3110,5).

Отметим, что в прошлом году средний показатель онкологии по РФ составил 2562,1 случая на 100 тыс. населения. За последнее десятилетие заболеваемость раком возросла на 40%, добавили в Минздраве.

Еще статьи и новости о борьбе с раком - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?

ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ