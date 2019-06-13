Демография: где в 2018-м населения прибыло?

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) назвала регионы — лидеры по уровню рождаемости, а также смертности в 2018 году.

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Напомним, что демографические проблемы России волнуют сейчас многих, а не только узких специалистов. Ведь, как стало понятно из скандального обсуждения повышения пенсионного возраста, власти склоны объяснять нехваткой рабочих рук такие непопулярные меры! Кроме того, думающим людям понятно, что экономика страны не может развиваться, если сокращается население — а в РФ это именно так. Ситуация настолько серьезна, что РПЦ, например, поднимает вопрос о запрете абортов... Будем надеяться, что до этого не дойдет — просто потому, что и аборты делают, и новых детишек не заводят люди, которые не уверены в собственном будущем и не хотят "плодить нищету". Наладится дело в экономике — наверняка люди захотят больших и дружных семей!

А пока же лидером по рождаемости в 2018 году стала Москва: в столице России родились 132,1 тысячи человек. На втором месте — Московская область (83 тысячи человек), далее — Краснодарский край (64,5 тысячи человек), Санкт-Петербург (64 тысячи человек). Замыкает пятерку лидеров Тюменская область (50 тысяч человек).

Рейтинг по уровню смертности также возглавили Москва и Московская область (122 и 92 тысячи человек соответственно). В Краснодарском крае в 2018 году скончались 67 тысяч человек, в Санкт-Петербурге — 59,8 тысячи человек. На пятом месте — Свердловская область (58,5 тысячи человек).

Меньше всех человек родилось и умерло в Ненецком автономном округе — 618 человек и 394 человека соответственно.

Также была исследована смертность от внешних причин. Так, Федеральная служба государственной статистики (Росстат) подсчитала, что смертность от внешних причин в России снизилась до минимального показателя с 1965 года.

Общая смертность в России выросла на 0,2% в 2018 году, почти до 1,83 млн человек. Однако отмечено снижение на 5,3% смертности от внешних причин, к ним Росстат относит ДТП, самоубийства, случайные отравления алкоголем, убийства.

При этом рождаемость в России, падающая с 2015 года, в 2018 году снизилась еще на 5,1% — до 1,604 млн детей. Это самое малое количество с 2006 года.

Активный детородный возраст у россиянок вырос еще на год, до 30 лет. 7,1% всех детей в стране рожают в этом возрасте. Первенцев чаще всего рожают в 26 лет, хотя наблюдается тенденция к «постарению первородящих».

Polit.ru

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