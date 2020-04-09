Туристам вернут деньги за сорвавшийся из-за коронавируса отдых

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одним из самых громких событий в мировом шоу-бизнесе за последние годы. До сих пор легендарная голливудская парочка не может прийти к согласию по некоторым...
До сих пор остается актуальным вопрос о том, кому повысят зарплату в 2020 году в России. Уже не первый год российское правительство старается увеличить заработные платы докторам, чтобы те могли получить достойный уровень жизни, и на полученные средства можно было нормально...
Туристам вернут деньги за путевки, отмененные из-за ситуации с коронавирусом. Возврат будет осуществляться из средств фондов персональной ответственности туроператоров. Постановление размещено на сайте правительства РФ.
В документе говорится, что туристам будут возвращены деньги, если путешествие планировалось в период с начала действия введенных из-за коронавируса ограничений и до 1 июня 2020 года. Уведомление о возврате должно быть представлено туроператоом в объединение туроператоров в срок не позднее 15 апреля. Туроператор, не предоставивший этот документ, перечисляет ежегодный взнос за 2020 год в фонд персональной ответственности туроператора не позднее 15 апреля 2021 года.
Кроме того, в другом документе говорится, что туроператоры получат 3,5 млрд рублей из резервного фонда российского правительства для компенсаций убытков, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам в составе турпродукта.
Напомним, по последним данным на 8 апреля, в РФ зарегистрировано 8 тыс. 672 зараженний коронавирусом. Больше всего заболевших — в Москве и Подмосковье. Выздоровели за весь период наблюдений 580 человек, 63 умерли. По всему миру из-за коронавируса прервано или ограничено транспортное сообщение.
Находиться в четырех стенах муторно и тошно, но выбора нет, от дисциплины зависит перелом в борьбе с инфекцией, заявил Владимир Путин, обращаясь к гражданам в ходе встречи с главами регионов. Россия не раз проходила серьезные испытания, справится и с коронавирусной заразой, уверен он.
Найти качественный, быстрый ноутбук давно не проблема – можно без опаски купить его в любом специализированном интернет-магазине, например, здесь. Но на какого производителя следует ориентироваться, чтобы приобрести недорогую и притом надёжную электронику? Оригинальничать в этом вопросе мы не станем. Китайская техника давно завоевала доверие россиян, проделав долгий путь от ироничной снисходительности до понимания того факта, что наш восточный сосед действительно делает качественные вещи, которые на несколько порядков дешевле раскрученных западных брендов.
Туристам вернут деньги за путевки, отмененные из-за ситуации с коронавирусом. Возврат будет осуществляться из средств фондов персональной ответственности туроператоров. Постановление размещено на сайте правительства РФ.
Президент РФ Владимир Путин 8 апреля сделал ряд важных заявлений во время совещания с губернаторами. Он анонсировал дополнительные выплаты медикам, работающим с коронавирусными больными, предложил выплачивать по 3 тысячи рублей семьям с детьми, где родители остались без работы, запретил губернаторам закрывать границы регионов и подробно коснулся мер поддержки бизнеса.
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал вредными мечтаниями заявления трех бывших послов США в Киеве Стивена Пайфера, Джона Хербста и Уильяма Тейлора о желании вернуть полуостров Украине на фоне пандемии COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Депутат от КПРФ с Алтая Мария Демина обратилась к Путину с призывом выдать россиянам по 50 тысяч рублей в связи со сложной экономической ситуацией из-за коронавируса. США и Европа уже пошли по пути единовременной денежной помощи своим гражданам.
Кафедральный собор Иоанна Богослова в Нью-Йорке — крупнейший готический собор в мире — будет переоборудован в госпиталь для заразившихся коронавирусом. Последний раз собор становился пристанищем для больных в годы Второй Мировой войны. Об этом сообщает издание The New York Times.
Пока ученые всего мира ищут вакцину от коронавируса, «целитель» Григорий Грабовой заявляет, что знает, как его победить. Экстрасенс, сделавший себе имя в начале двухтысячных и отсидевший за «воскрешение» бесланских детей, до сих пор играет в пророка. Как он пришел к славе и чем занимается сейчас?
«(…) 36-летняя Анастасия Васильева, глава независимого профсоюза „Альянс врачей“, в настоящий момент выступает против политики Кремля в области здравоохранения. Этому офтальмологу удалось объединить более 2 тыс. практикующих по всей стране, она осуждает методы борьбы с эпидемией со стороны властей. (…) Она продолжает свою деятельность по распространению масок, перчаток и респираторов среди медицинских учреждений. 2 апреля, когда она отправилась в Великий Новгород, к северо-западу от Москвы, ее арестовали. Освободили ее чуть менее, чем через 24 часа после того, как оштрафовали за несоблюдение карантинных мер», — передает Le Point.
Дети из Италии и других стран Европы исполняют арию из оперы Джакомо Пуччини «Турандот». В своих руках они держат плакаты со словами поддержки для близких, друзей и слушателей. (Согласитесь, что такая поддержка детей если и не поможет заболевшим в борьбе с инфекцией, то наверняка поднимет им дух, а это для успешного лечения очень важно! - прим. МГ.)
Знаете ли вы, что матрас, на котором вы спите, рекомендуется менять каждые 8-10 лет? За это время он теряет свою ортопедичность, плохо поддерживает позвоночник, накапливает пыль и грязь. Подушку же необходимо менять и того чаще – это зависит от наполнителя, но многие терапевты дают рекомендации обновлять подушки каждые два года, не дожидаясь признаков изнашивания. Если вы вдруг осознали, что качество вашего сна ухудшилось, скорее всего, пора менять подушку или матрас.
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