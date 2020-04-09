Туристам вернут деньги за сорвавшийся из-за коронавируса отдых

Туристам вернут деньги за путевки, отмененные из-за ситуации с коронавирусом. Возврат будет осуществляться из средств фондов персональной ответственности туроператоров. Постановление размещено на сайте правительства РФ.

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В документе говорится, что туристам будут возвращены деньги, если путешествие планировалось в период с начала действия введенных из-за коронавируса ограничений и до 1 июня 2020 года. Уведомление о возврате должно быть представлено туроператоом в объединение туроператоров в срок не позднее 15 апреля. Туроператор, не предоставивший этот документ, перечисляет ежегодный взнос за 2020 год в фонд персональной ответственности туроператора не позднее 15 апреля 2021 года.

Кроме того, в другом документе говорится, что туроператоры получат 3,5 млрд рублей из резервного фонда российского правительства для компенсаций убытков, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам в составе турпродукта.

Напомним, по последним данным на 8 апреля, в РФ зарегистрировано 8 тыс. 672 зараженний коронавирусом. Больше всего заболевших — в Москве и Подмосковье. Выздоровели за весь период наблюдений 580 человек, 63 умерли. По всему миру из-за коронавируса прервано или ограничено транспортное сообщение.

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По инф. rosbalt.ru

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