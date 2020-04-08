«Победа» вернет деньги за отмененные рейсы только через год

Авиакомпания «Победа» вернет деньги клиентам за отмененные рейсы после первого июня 2021 года. До этого времени средства будут возвращены только на счет в личном кабинете на сайте лоукостера.

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В компании отмечают, что средства в личном кабинете можно потратить до первого июня будущего года на любой рейс «Победы», пишет РИА Новости. Если деньги до данного срока не будут израсходованы, то они автоматически вернутся на банковский счет клиента.

Напомним, лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», с первого апреля этого года временно остановил выполнение регулярных рейсов по всем направлениям. Мера принята в связи с постановлением Правительства РФ и продлится по 31 мая. В компании призвали россиян по возможности оставаться дома.

Позже стало известно, что полеты приостановили из-за того, что у нескольких сотрудников экипажей авиакомпании «Победа», входящей в группу «Аэрофлот», обнаружили коронавирус.

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