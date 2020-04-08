Туроператоры просят у властей помощи, а у клиентов – понимания

Ассоциация туроператоров России (АТОР) отправила письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину и замминистру экономического развития Сергею Галкину с просьбой разрешить отсрочить выплату компенсаций туристам до 2022 года. Об этом говорится на сайте ассоциации.

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В письме указано, что российские туроператоры уже потеряли миллиарды рублей, а «если прибавить величину неполученных доходов, [убытки] будут исчисляться сотнями миллиардов рублей».

Сейчас туроператоры предлагают туристам перенести сроки туров на более поздние даты. В АТОР подчеркнули, что этому решению необходима поддержка органов власти, так как только перенос сроков тура позволит туроператорам запустить работу после восстановления туристических направлений.

«Ситуация с коронавирусом пришлась на период, когда туроператоры активно готовились к летнему сезону, внося значительные средства за размещение и перевозку своим партнерам. Это мировая практика организованного туризма и сегодня партнеры туроператоров подтверждают готовность оказать оплаченные услуги после нормализации эпидемиологической обстановки. Принуждение туроператора к одномоментной выплате средств за тур приведет к вынужденной остановке деятельности и как следствие — неисполнению обязательств перед теми туристами, которые готовы переносить сроки тура», — объяснили в АТОР.

В АТОР прогнозируют массовые судебные иски от клиентов и увеличение давления на отрасль.

В ассоциации привели в пример Германию, там власти предоставили туроператорам и авиакомпаниям право на отсрочку до 1 января 2022 года выплат за аннулированные из-за пандемии коронавируса туры и авиабилеты.

Действительно, из-за пандемии коронавируса туризм оказался одной из самых пострадавших отраслей. Продажи туров встали, а компании терпят колоссальные убытки. Окончательно выбивает из колеи то, что страховщики массово отказываются работать с турфирмами. Понятно, что компаниям нужно будет как-то рассчитываться с клиентами за невыполненные туры, но средств на это попросту нет. Поэтому нам, клиентам, надо все-таки попытаться войти в положение и не подавать иски в суд. Деньги за планировавшиеся путешествия вам вернут, правда, непонятно, не обесценятся ли они к тому времени окончательно...

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Polit.ru

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