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Трамп задумался об освоении космоса не на шутку, а всерьез?..
По инф. rosbalt.ru   
09 Апреля 2020 г.
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Ученые NASA рассказали о планах по освоению космоса на фоне подписания Дональдом Трампом указа о праве американцев на ресурсы Луны. Напомним, в феврале Трамп призвал конгресс выделить деньги на программу пилотируемых полетов на Луну и Марс.

Трамп задумался об освоении космоса не на шутку, а всерьез?..

В отчете NASA говорится о том, что уже в ближайшие годы на Луне может быть создана база США, которую планируют использовать для высадки на Марс.

Уже в 2024 году на Луну отправят четверых астронавтов, — они будут жить на территории базы и передвигаться на пассажирском ровере Lunar Terrain Vehicle.

Заявленной целью экспедиции является изучение местных ресурсов на предмет получения воды, кислорода и топлива, а также испытания робототехники.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, которым утверждается право американцев на «коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве».

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Отметим, ранее Дональд Трамп подписал указ, которым утверждается право американцев на «коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве в соответствии с применимым законодательством», сообщала пресс-служба Белого дома.

В частности, речь идет о ресурсах Луны, а в перспективе и других небесных тел.

В указе говорится, что космос юридически и физически является «уникальным пространством для деятельности человека». США не считают его «всеобщим достоянием» и стремятся «стимулировать международную поддержку добычи и использования ресурсов в космосе».

В указе также говорится, что США не поддерживают и не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятое ООН в 1979 году и не считают, что оно соответствует «обычному международному праву».

По этому соглашению, которое было принято Генассамблеей ООН, Луна считается достоянием всего человечества и ее исследование и использование должно осуществляться «в интересах всех стран мира». Также в соглашении утверждается, что Луна «не подлежит национальному присвоению» в том числе путем использования, а также путем оккупации или провозглашения на нее суверенитета.

  • В Москве считают, что указ президента США Дональда Трампа о добыче полезных ресурсов в космосе, включая Луну, — агрессивен и неприемлем. Так, замглавы Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев считает что агрессивные попытки экспроприации космоса «едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество». Савельев напомнил, что в истории человечества уже были примеры, когда одна страна решила начать захват территорий в своих интересах.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любые попытки «приватизации» космоса неприемлемы. По его словам, всем подобным документам нужно давать «сугубо юридическую оценку». Правда, он затруднился с определением, можно ли считать указ Трампа именно «попыткой приватизации» космоса.

По инф. rosbalt.ru

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