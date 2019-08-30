Трамп пообещал создать космические войска США. Что тут сказать? Амбициозно

Президент США Дональд Трамп заявил, что следующей областью военных действий станет космос. По его словам, это «довольно очевидно для всех». Похоже, что так или иначе, нам предстоит новая гонка вооружений. Затягиваем пояса?

Такое заявление он сделал во время церемонии, посвященной официальному началу работы космического командования США.

Также американский лидер назвал целью космического командования «обеспечение доминирования США в космосе» и пообещал, что в скором времени будут созданы «космические войска США».

Задумка США весьма и весьма амбициозна. Она говорит о том, что лидеры стран не собираются останавливаться в гонке вооружений и теперь мечтают, чтобы пространством для маневров стал космос. Неудивительно, что первыми здесь хотят оказаться США, ведь именно американцы впервые смогли совершить высадку на Луну. О чем еще говорит это заявление Трампа? Да о том, что Россия с большей долей вероятности попытается не отставать от этой борьбы за место первых в космосе, но вот выдержит ли эту гонку вооружений в космосе и так уже изрядно измотанная экономика страны, основанная на неэффективной идее "государственно-монополистического капитализма"? Верится с трудом, скажем прямо... И если вы говорите "и это выдюжим!" - флаг в руки, как говорится. Но, надеемся, вы понимаете: любое новое оружие будет оплачено из налогов ваших детей и внуков - и за счет невозможности увеличить наши с вами пенсии.



Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Еще на эту тему:

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ