США хотят вернуться на Луну "всерьез и надолго"

Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джим Брайденстайн заявил, что международная программа изучения Луны должна осуществляться только под эгидой США.

«Есть только одна страна, которая способна создать коалицию для того, чтобы обеспечить возвращение астронавтов на Луну, это США. Именно в этом состоит наша цель», — процитировал его телеканал FOX News.

По словам Брайденстайна, на Космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс он встретился с 20 руководителями национальных космических ведомств по вопросу о возвращении астронавтов на Луну.

«В этом и заключается роль США как лидера и как великой страны», — пояснил глава НАСА.

Он также напомнил, что задачу «обеспечить пребывание на Луне» поставил президент США Дональд Трамп. «На этот раз мы возвращаемся на Луну, чтобы там остаться», — добавил Брайденстайн.

По его словам, США должны воспользоваться «сотнями миллионов тонн водяного льда» с Луны «для поддержания жизни, для получения воздуха и в качестве ракетного топлива», чтобы впоследствии — к 2024 году — организовать экспедицию на Марс.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Polit.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ