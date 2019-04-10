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США хотят вернуться на Луну "всерьез и надолго"
По инф. polit.ru   
10 Апреля 2019 г.
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Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джим Брайденстайн заявил, что международная программа изучения Луны должна осуществляться только под эгидой США.

США хотят вернуться на Луну "всерьез и надолго"

«Есть только одна страна, которая способна создать коалицию для того, чтобы обеспечить возвращение астронавтов на Луну, это США. Именно в этом состоит наша цель», — процитировал его телеканал FOX News.

По словам Брайденстайна, на Космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс он встретился с 20 руководителями национальных космических ведомств по вопросу о возвращении астронавтов на Луну.

«В этом и заключается роль США как лидера и как великой страны», — пояснил глава НАСА.

Он также напомнил, что задачу «обеспечить пребывание на Луне» поставил президент США Дональд Трамп. «На этот раз мы возвращаемся на Луну, чтобы там остаться», — добавил Брайденстайн.

По его словам, США должны воспользоваться «сотнями миллионов тонн водяного льда» с Луны «для поддержания жизни, для получения воздуха и в качестве ракетного топлива», чтобы впоследствии — к 2024 году — организовать экспедицию на Марс.

Polit.ru

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