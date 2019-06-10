Дональд Трамп не хочет на Луну. Он хочет сразу на Марс...

Освоение Марса должно стать приоритетным направлением для Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), заявил президент США Дональд Трамп.



По его словам, полеты на Луну требуют слишком больших затрат при том условии, что они морально устарели еще полвека назад.

Также Трамп считает необходимым сосредоточиться на вопросах обороны, науки и других масштабных проектах.

«Учитывая все те средства, что мы тратим, NASA не должно говорить о полетах на Луну — мы сделали это 50 лет назад», — написал президент в Twitter.

Так Трамп прокомментировал план NASA, связанный с будущей коммерциализацией агентства. План предполагает сосредоточить усилия на программе пилотируемых полетов на Луну.

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Не секрет, что "космическая гонка" - это соревнование между странами не только в науке, но и в экономике и финансовых возможностях. Эта тема волнует наших читателей - ведь все мы родом из СССР, где успехи в космосе были предметом законной гордости. Как обстоят дела сегодня? Вот некоторые недавние материалы по теме:

По инф. rosbalt.ru

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