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Так быстро тепло на Земле не становилось еще ни разу
По инф. rosbalt.ru   
16 Января 2020 г.
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Минувшее десятилетие стало рекордно теплым на Земле за всю историю наблюдений, а 2019 год продолжил череду температурных рекордов, уступив лишь 2016 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы NASA.

NASA: Завершившееся десятилетие стало рекордно теплым на Земле за всю историю наблюдений

Там уточнили, что, согласно независимым анализам NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), показатели температуры на планете в прошлом году заняли второе место с начала ведения записей о них в 1880 году. Температурные показатели 2019 года уступили лишь 2016 году, тем не менее, продолжив тенденцию потепления планеты.

Глава Института космических исследований имени Годдарда Гэвин Шмидт заметил, что начиная с 1960 года каждое десятилетие было теплее предыдущего. Также, по утверждению специалистов, можно уверено говорить, что «последние пять лет были самыми теплыми за последние 140 лет».

Согласно материалам исследования NOAA, в 2019 году средняя мировая температура была на 0,95 градуса Цельсия выше, чем в среднем в XX веке и, по данным NASA, на 1,11 градуса выше, чем в XIX веке.

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По инф. rosbalt.ru

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