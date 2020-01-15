Синоптики пообещали россиянам пять аномально теплых дней

В ближайшие пять дней на большей части России установится теплая погода — отклонение от климатической нормы составит 12 градусов. Об этом заявил и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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«На всей территории страны очень теплая погода, и это бывает, конечно, нечасто, потому что для атмосферы характерна изменчивость не только временная, но и пространственная», — отметил он.

По словам Вильфанда, «на ближайшие пять дней отклонение на 12 градусов».

Теплая погода установится на территории Ленинградской, Вологодской, Псковской областей, регионов Центрального федерального округа, в том числе в Москве, а также она затронет Поволжье.

Климат в мире меняется, глобальное потепление затрагивает все уголки земного шара, но России "везет" больше всего. Дело в том, что Россия целиком находится в единственном поясе, где площадь суши значительно превосходит площадь водной поверхности. Поэтому теплее у нас в стране становится заметно быстрее, чем, скажем, в Америке. И, честно говоря, это скорее огорчает, чем радует. Погода становится агрессивнее, увеличиваются такие ее суровые явления, как, например, паводки, масштабное таяние льдов. На планете горят леса, бушуют мощные ураганы, свирепствуют засухи. Животные - особенно белые медведи и тюлени - из-за отсутствия льда не могут жить обычной жизнью и выходят к людям. И ничего хорошего в этом нет. А что касается будущего, то эксперты говорят, что некоторые страны могут вообще стать непригодными для жизни.

По инф. rosbalt.ru

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