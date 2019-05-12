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Сигнал из команды Зеленского: позиция о "состоянии войны России с Украиной" не меняется
По инф. rosbalt.ru   
12 Мая 2019 г.
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Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин рассказал о приоритетах и политическом курсе нового главы государства, в том числе в отношении России.

Сигнал из команды Зеленского: позиция о "состоянии войны России с Украиной" не меняется

В эфире «Громадского телевидения» Апаршин назвал конфликт в Донбассе «войной с Россией» и пообещал, что Зеленский не изменит отношения к этой ситуации.

Кроме того, одним из главных приоритетов при новом руководстве останется вступление Украины в НАТО, а также искоренение коррупции в оборонной сфере и создание профессиональной армии с действующим резервом.

«Мы не меняем курс касательно вступления Украины в НАТО. Но мы не обсуждали сроки. Мы не меняем курс касательно отношения к войне с Российской Федерацией, это же война», — заявил Апаршин.

При этом советник отметил, что многие темы ему не удалось обсудить с Зеленским во время личной встречи, однако позицию по ним он назвал «общеизвестной».

Напомним некоторые последние заголовки по украинской теме:

По инф. rosbalt.ru

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