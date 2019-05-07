Эксперты НАТО подают голос в пользу "худого мира" с Россией

Райнер Швальб и Йоханнес Фарвик, Neue Zürcher Zeitung
07 Мая 2019 г.
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"Спустя 30 лет после окончания конфликта Запада и Востока политическая цель в отношениях с Россией остается, несмотря на ее властолюбивое поведение, правильной: преодолевать враждебность и поощрять Россию к сотрудничеству", - пишут на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung бывший военный атташе посольства ФРГ в Москве, бригадный генерал Райнер Швальб и профессор международной политики Галле-Виттенбергского университета Йоханнес Фарвик.
"От идеи общеевропейской системы безопасности осталось немного, - констатируют авторы статьи. - Территориальная целостность государств ставится Россией под вопрос, границы смещаются с помощью военный силы, восточная Украина находится в состоянии войны, а НАТО по понятным причинам снова думает в категориях защиты альянса".
"Оборонные бюджеты растут, договоры о контроле за вооружениями, например, договор о запрете ракет средней дальности, расторгаются, сотрудничество между армиями обеих сторон вряд ли еще существует, на военных учениях разрабатывают и репетируют сценарии войны, а политический климат ледяной. Одним словом, мы находимся в центре спирали эскалации (...)", - говорится в статье.
"Если вести дискуссию с россиянами, то сразу в упрек ставятся моменты, нарушающие российские интересы: война в Косово, операция в Ливии, расширение НАТО, американские программы противоракетной обороны, а также поддержка западной ориентации Украины и тем самым якобы вторжение в непосредственные зоны российского влияния. С точки зрения Запада, все эти пункты выглядят иначе - но если внешняя политика означает смотреть глазами других, то мы слишком мало понимали российскую точку зрения. Понимать не значит принимать (...)", - отмечают Швальб и Фарвик.
В целом, продолжают авторы статьи, начатая после аннексии Крыма "сдержанная, но задуманная всерьез политика перестрахования НАТО была правильным начинанием". Однако вопрос о том, как в будущем может быть достигнут компромисс в интересах России и НАТО, остается открытым. "С одной стороны, маловероятно, что это может произойти в результате движения навстречу интересам России в сфере безопасности, которые она определяет сама. Ведь это означало бы принятие сформированных военной силой взглядов в зонах влияния и отказ от принципов Парижской хартии 1990 года (предполагающей, среди прочего, свободный выбор союзов, соблюдение территориальной целостности государств), - указывают авторы статьи. - С другой стороны, правильным остается и то, что России следовало бы привязывать к себе свои зоны влияния не угрозами и насилием, а действовать с помощью "мягкой силы" - то есть привлекать своей собственной политической и экономической моделью. Однако в этом отношении Россия слаба. Каким же образом можно снова отвести Россию и НАТО от их конфронтационного курса?"
"С точки зрения экономики, санкции больше не должны ослаблять и без того слабую российскую экономику. Необходимо возобновить прошлое "партнерство для модернизации", несмотря на плохие условия в сфере политики безопасности, - полагают Швальб и Фарвик. - Для начала необходимо определить темы, в которых равным образом заинтересованы обе стороны - Украина, Сирия, борьба с терроризмом, контроль над вооружениями, экономические и торговые отношения, культурный обмен. Возможной была бы и конференция на высоком уровне под покровительством глав государств и правительств в рамках ОБСЕ. Здесь можно было бы задуматься о предварительных условиях для достижения цели по восстановлению европейской архитектуры безопасности. Во время такой конференции (...) необходимо согласовать обоюдную открытость, по крайней мере, в вопросах военных учений".
"На определенных условиях необходимо поэтапно уменьшить санкции. Представляется малополезным привязывать часть санкций к полному выполнению Минских соглашений. (...) Но любая другая альтернатива значительно хуже. Еще меньшее общение друг с другом не должно быть решением", - заключают Швальб и Фарвик.
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