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Украина: Зеленский выстраивает отношения с религиозными лидерами
По инф. rosbalt.ru   
07 Мая 2019 г.
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Украинские раввины могут поспособствовать диалогу Киева с жителями неподконтрольных районов Донбасса. С такой инициативой выступил избранный президент Украины Владимир Зеленский. В понедельник он встретился с представителями Совета раввинов Украины из Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Житомирской, Киевской областей, а также Донбасса.

Украина: Зеленский выстраивает отношения с религиозными лидерами

«Я провел встречи с представителями различных религий и культур... Мы считаем необходимым не терять связь с этими людьми, потому что все они — украинцы, наши сограждане», — цитирует Зеленского «Интерфакс-Украина».

Главный раввин Донбасса Пинхас Вишецкий назвал инициативу наиболее правильным и действенным путем. Он призвал «никогда не делать того, чего бы ты не хотел, чтобы сделали тебе».

Участники встречи также коснулись темы антисемитизма, отметив что данная «проблема не является острой для Украины, в отличие от других стран мира». В завершении встречи Зеленскому подарили эксклюзивное издание Торы.

Еще некоторые заголовки по непростой украинской теме:

Второго мая Зеленский встретился с духовными лидерами мусульман Украины.

В конце апреля избранный президент Украины встретился с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием, а также главой Украинской православной церкви Московского патриархата митрополитом Онуфрием.

По инф. rosbalt.ru

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