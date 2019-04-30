Еврей, возглавивший Незалежную: что победа Зеленского говорит об украинском обществе?

В интервью австрийскому изданию Die Presse политолог Вячеслав Лихачев рассказал, какую роль на президентских выборах на Украине сыграло еврейское происхождение Владимира Зеленского.
"Было пару случаев, когда его происхождение упоминали в негативном свете и говорили, что президентом должен быть православный этнический украинец. Зеленского также связывали с олигархом Игорем Коломойским (также имеющим еврейские корни), который находится в конфликте с Петром Порошенко. В общем и целом антисемитизм не был важной темой", - отметил собеседник издания.
"В постсоветском мире еврейскую идентичность определяют иначе, нежели на Западе. После эры советской секуляризации иудаизм понимается не как религиозная, а как этническая принадлежность. Однако в промышленных городах, таких, как Кривой Рог (родной город Зеленского), эта принадлежность не играет большой роли. Виктор Янукович был этническим белорусом, премьер-министром у нас был бурят - все это не имело значения. Гройсман - еврей, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов родом из протестантской диаспоры. Это тебя не определяет. Важнее, родом ты из Винницы или Днепропетровска. Регион определяет культурную принадлежность или близость к определенным финансовым кланам", - указал Лихачев.
"Россия - федерация с национальными республиками, в которых этническая принадлежность играет более значимую роль. На Украине этнических кластеров нет, - отметил политолог. - (...) В отдельных группах, например,среди крымских татар с их особенной историей, этническая принадлежность более важна, чем среди потомков городских, несущих отпечаток СССР регионов. Там росли советские люди. Зеленский родом из постсоветского "плавильного котла".
Тем не менее, считает Лихачев, недовольство политикой Зеленского в будущем "может выразиться в антисемитских стереотипах. Из-за его происхождения и того, что он является протеже Коломойского. Последний представляет собой прототип антисемитских карикатур: олигарх-еврей, который грабит страну".
"Согласно исследованию центра PewResearch Center от 2018 года, на Украине не принимают евреев в качестве соотечественников 5% населения. Это самый низкий показатель по Восточной Европе. За последние годы отношение к евреям постоянно улучшалось", - отметил эксперт.
"В истории были антиеврейские инциденты - если вспомнить погромы при казачьем гетмане Богдане Хмельницком. Но история не определяет сегодняшнюю ситуацию. После провозглашения независимости в 1991 году украинцы впервые составили большинство в собственном государстве. (...) Раньше украинцы была подавляемым меньшинством. (...) Евреи тоже были меньшинством, с которым украинцы конкурировали за ресурсы. Это приводило к конфликтам. Вместе с созданием собственного государства этот конфликтный потенциал исчез. В последнее время Майдан и война сильно сплотили нацию. Перед лицом внешней опасности многие абсолютно осознанно приняли многокультурный украинский народ", - подчеркнул политолог.
"Зеленскому не важно, на каком языке он говорит, в одном предложении он может перейти с украинского на русский и обратно. Избирателям нравится, что он не делает ставку на то, что разобщает. (...) В результатах выборов отразилось единомыслие украинского общества", - резюмировал Лихачев.
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