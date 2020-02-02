Солдатом, устроившим бойню в Забайкалье, занимаются психиатры

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший офицеров и сослуживцев в воинской части в Забайкалье, в настоящее время проходит психолого-психиатрическую экспертизу в центре им. Сербского в Москве.

В ходе обследования врачи-психиатры установят, был ли Шамсутдинов вменяем в день трагедии. В палате вместе с солдатом находятся еще шесть подозреваемых по 161-й и 105-й УК РФ.

Шамсутдинов, по словам ответственного секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова, посетившего его, в свободное время читает художественную и историческую литературу.

После экспертизы солдата переведут в СИЗО «Бутырка», сообщают КМВ Новости со ссылкой на Mash.

Напомним, трагедия в Забайкалье произошла 25 октября 2019 года. Шамсутдинов во время смены караула он убил восьмерых и ранил двоих сослуживцев, а затем сдался.

СМИ сообщали, что солдат устроил стрельбу на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. Напомним наши заголовки об этой шокирующей и тревожной истории:

По инф. rosbalt.ru

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