Россиян попросили не сеять провольственную панику

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Президент РФ Владимир Путин призвал россиян не покупать впрок продукты питания. Он заверил, что ситуация с поставками в магазины надежная. (Хочется верить, что все так и есть, но, тем не менее, смутное беспокойство в душе все равно есть... прим. МГ.)
Речь об этом зашла во время посещения Путиным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. Вместе с президентом центр посетил премьер-министр Михаил Мишустин.
Путин в центре ознакомился с системой мониторинга наличия продуктов и цен в магазинах в регионах страны. Он отметил, что «люди закупают много продуктов». На это Мишустин ответил, что никаких проблем с поставками в магазины нет. Путин посоветовал людям понимать, что ситуация «надежная», и не тратить деньги на закупки впрок еды, которую потом приходится выбрасывать.
11 марта Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. В России коронавирусом заразились 114 человек, из них 104 - за рубежом. В стационарах находятся 109 человек, из них у 106 болезнь протекает в легкой форме.
Ранее сообщалось, что запасов продуктов питания в российских магазинах хватит на 8 недель, однако идет постоянное пополнение. Как заверил пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко, у торговых сетей на сегодняшний день нет проблем по основным товарным категориям: ни с запасами, которые сформированы с учетом колебаний спроса, ни с доставкой продукции в магазины.
Тем не менее ритейлеры фиксируют повышенный спрос на бакалею (гречка, макароны), средства личной гигиены, бытовую химию. Минпромторг уже разослал ритейлерам письмо с рекомендацией поддерживать в магазинах постоянные запасы необходимых товаров. Руководитель проекта Retail.ru Наталья Марова сообщила, что закупки впрок начали делать пожилые люди, формируя таким образом «искусственный спрос».
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