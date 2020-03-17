COVID-19: как переносят коронавирус дети и почему курильщикам надо быть начеку

Вместе с ростом числа заболевших новым коронавирусом COVID-19 в России появляется все больше новых фактов об этой опасной инфекции. Так, стало известно, как переносят ее дети, что наибольший вред коронавирус представляет для курильщиков, и какими симптомами проявляет себя болезнь. Рассказываем по порядку.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Ученые изучили ход болезни у детей при заражении коронавирусом.

Как пишет Nature Medicine, дети заболевают инфекцией реже взрослых, и многие симптомы у них не проявляются, однако РНК вируса дольше задерживается в их фекалиях. По этой причине вирус от детей может передаваться фекально-оральным путем — через немытые после туалета руки, как при дизентерии.

По словам сотрудников медицинского университета Гуанчжоу, изучивших симптомы у 745 детях и 3174 взрослых, у маленьких пациентов не было явных признаков пневмонии. Также у детей не наблюдались головная боль, мышечная слабость, рвота и тошнота. В то же время вирус продолжали находить в экскрементах даже после того, как тесты показывали отрицательный результат на коронавирус.

***

Среди курильщиков смертность от коронавируса COVID-19 выше, чем среди некурящих. Этот факт уже подтвердили научные данные. При этом нет убедительных доказательств того, что курильщики меньше подвержены риску заражения. Об этом рассказал РИА «Новости» руководитель Института медицинской паразитологии тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация об исследованиях, согласно которым риск заражения коронавирусом у некурящих людей выше, чем у курильщиков.

Лукашев отметил, что ему о таких «научных данных» ничего не известно. Однако есть доказательства того, что коронавирус опаснее для тех, кто курит — среди этой категории заболевших смертность выше.

***

В интернете приобретает популярность версия о том, что коронавирус — болезнь богатых, которые проводят выходные в Европе. Пользователи объясняют небольшое число заболевших в России, Беларуси и Украине тем, что большая часть населения такие поездки позволить себе не может. Социолог РАН Мария Мацкевич сказала, что с такой трактовкой эпидемии не согласна.

По мнению социолога, эпидемия всех уравнивает, просто о том, что заражаются известные люди, звезды, СМИ пишут больше и чаще.

По ее словам, коронавирус также могли бы подхватить люди, живущие на Дальнем Востоке и в Хабаровском крае, которые граничат с Китаем. Да и в Петербург инфекция могла попасть вместе с китайцами, которые продолжали ездить в Северную столицу в январе.

Напомним, даже после закрытия границ с Китаем, граждане КНР продолжали приезжать в Россию через другие страны, например, через Казахстан.

***

Пожилых жителей Москвы в связи с ситуацией с распространением коронавируса просят без надобности не выходить из дома. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина, сообщается на его сайте.

Градоначальник просит москвичей старшего возраста максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру, а при малейших признаках ОРВИ вызывать врача на дом.

Согласно распоряжению Собянина, граждане, приехавшие в Москву из США, Великобритании, стран ЕС, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также совместно проживающие с ними лица обязаны следовать режиму самоизоляции на дому в течение 14 дней.

Ранее стало известно, что Собянин запретил проводить в Москве мероприятия с участием более 50 человек одновременно, а также закрыл школы с 21 марта.

***

Симптомами коронавируса COVID-19 являются повышенная температура тела, сухой кашель и затруднение дыхания. Об этом сообщил журналистам 16 марта главный врач стационара больницы им. Боткина Денис Гусев. «Температура больше 38, как правило», — добавил он.

Главврач предположил, что поражение печени является симптомом при осложненных случаях коронавируса, однако в Петербурге таких не было.

Гусев раскрыл детали лечения двух пациентов с подтвержденным COVID-19, выписанных накануне. Так, использовались препараты, предназначенные для ВИЧ-положительных пациентов, отметил врач. Искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) для пациентов с коронавирусом не применяли, потому что больные дышали самостоятельно. Тем не менее, по словам врача, аппаратов ИВЛ в распоряжении учреждения достаточно.

За прошедшие 24 часа в мире подтверждено 13903 новых случая заражения коронавирусом. Скончались за этот же период 862 человека, сообщает ВОЗ. По информации организации, из всех случаев заражения только 29 зафиксированы на территории материкового Китая. Общее число инфицированных во всем мире к данному моменту составило 167511 человек. Общее число летальных исходов достигло 6606, причем 3388 из них — за пределами КНР. Вырус выявлен в 151 стране.

Предлагаем посмотреть на наши заголовки по теме:



По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...