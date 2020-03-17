ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Вы любите какао? А вот ваши сосуды — очень даже
2020-02-18-01-52-12
Благотворно на кровообращение в нижних конечностях, состояние сосудов и функцию икроножных мышц влияет какао. К такому выводу пришли ученые из США.
Телевизор хоть не включай
2020-02-14-06-30-41
Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе.  Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Ветеранам разрешат не платить за стационарный телефон
2020-02-26-10-02-45
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Медсестра из Кургана будет судиться из-за низкой зарплаты. Приводит реальные цифры…
2020-02-29-04-35-58
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...
У Ирины Отиевой после скандала на шоу Малахова стало больше выступлений
2020-02-21-16-08-04
Недавно популярная советская и российская певица Ирина Отиева снова попала на первые полосы газет и интернет-изданий. Но к сожалению, не благодаря своему голосу, а из-за скандального выпуска программы "Прямой эфир", где шла речь об алкогольной зависимости...

COVID-19: как переносят коронавирус дети и почему курильщикам надо быть начеку
По инф. rosbalt.ru   
17 Марта 2020 г.
Изменить размер шрифта

Вместе с ростом числа заболевших новым коронавирусом COVID-19 в России появляется все больше новых фактов об этой опасной инфекции. Так, стало известно, как переносят ее дети, что наибольший вред коронавирус представляет для курильщиков, и какими симптомами проявляет себя болезнь. Рассказываем по порядку.

COVID-19: как переносят коронавирус дети и почему курильщикам надо быть начеку

Ученые изучили ход болезни у детей при заражении коронавирусом.

Как пишет Nature Medicine, дети заболевают инфекцией реже взрослых, и многие симптомы у них не проявляются, однако РНК вируса дольше задерживается в их фекалиях. По этой причине вирус от детей может передаваться фекально-оральным путем — через немытые после туалета руки, как при дизентерии.

По словам сотрудников медицинского университета Гуанчжоу, изучивших симптомы у 745 детях и 3174 взрослых, у маленьких пациентов не было явных признаков пневмонии. Также у детей не наблюдались головная боль, мышечная слабость, рвота и тошнота. В то же время вирус продолжали находить в экскрементах даже после того, как тесты показывали отрицательный результат на коронавирус.

***

Среди курильщиков смертность от коронавируса COVID-19 выше, чем среди некурящих. Этот факт уже подтвердили научные данные. При этом нет убедительных доказательств того, что курильщики меньше подвержены риску заражения. Об этом рассказал РИА «Новости» руководитель Института медицинской паразитологии тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация об исследованиях, согласно которым риск заражения коронавирусом у некурящих людей выше, чем у курильщиков.

Лукашев отметил, что ему о таких «научных данных» ничего не известно. Однако есть доказательства того, что коронавирус опаснее для тех, кто курит — среди этой категории заболевших смертность выше.

***

В интернете приобретает популярность версия о том, что коронавирус — болезнь богатых, которые проводят выходные в Европе. Пользователи объясняют небольшое число заболевших в России, Беларуси и Украине тем, что большая часть населения такие поездки позволить себе не может. Социолог РАН Мария Мацкевич сказала, что с такой трактовкой эпидемии не согласна.

По мнению социолога, эпидемия всех уравнивает, просто о том, что заражаются известные люди, звезды, СМИ пишут больше и чаще.

По ее словам, коронавирус также могли бы подхватить люди, живущие на Дальнем Востоке и в Хабаровском крае, которые граничат с Китаем. Да и в Петербург инфекция могла попасть вместе с китайцами, которые продолжали ездить в Северную столицу в январе.

Напомним, даже после закрытия границ с Китаем, граждане КНР продолжали приезжать в Россию через другие страны, например, через Казахстан.

***

Пожилых жителей Москвы в связи с ситуацией с распространением коронавируса просят без надобности не выходить из дома. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина, сообщается на его сайте.

Градоначальник просит москвичей старшего возраста максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру, а при малейших признаках ОРВИ вызывать врача на дом.

Согласно распоряжению Собянина, граждане, приехавшие в Москву из США, Великобритании, стран ЕС, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также совместно проживающие с ними лица обязаны следовать режиму самоизоляции на дому в течение 14 дней.

Ранее стало известно, что Собянин запретил проводить в Москве мероприятия с участием более 50 человек одновременно, а также закрыл школы с 21 марта.

***

Симптомами коронавируса COVID-19 являются повышенная температура тела, сухой кашель и затруднение дыхания. Об этом сообщил журналистам 16 марта главный врач стационара больницы им. Боткина Денис Гусев. «Температура больше 38, как правило», — добавил он.

Главврач предположил, что поражение печени является симптомом при осложненных случаях коронавируса, однако в Петербурге таких не было.

Гусев раскрыл детали лечения двух пациентов с подтвержденным COVID-19, выписанных накануне. Так, использовались препараты, предназначенные для ВИЧ-положительных пациентов, отметил врач. Искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) для пациентов с коронавирусом не применяли, потому что больные дышали самостоятельно. Тем не менее, по словам врача, аппаратов ИВЛ в распоряжении учреждения достаточно.

За прошедшие 24 часа в мире подтверждено 13903 новых случая заражения коронавирусом. Скончались за этот же период 862 человека, сообщает ВОЗ. По информации организации, из всех случаев заражения только 29 зафиксированы на территории материкового Китая. Общее число инфицированных во всем мире к данному моменту составило 167511 человек. Общее число летальных исходов достигло 6606, причем 3388 из них — за пределами КНР. Вырус выявлен в 151 стране.

Предлагаем посмотреть на наши заголовки по теме:

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
  • Филипп Киркоров споёт в новом мультфильме о переходе Суворова через Альпы
    В записи саундтрека для полнометражного мультфильма «Суворовъ» примет участие Филипп Киркоров. Он споет одну из нескольких песен, написанных специально для мультфильма.
  • COVID-19: как переносят коронавирус дети и почему курильщикам надо быть начеку
    Вместе с ростом числа заболевших новым коронавирусом COVID-19 в России появляется все больше новых фактов об этой опасной инфекции. Так, стало известно, как переносят ее дети, что наибольший вред коронавирус представляет для курильщиков, и какими симптомами проявляет себя болезнь. Рассказываем по порядку.
  • Любовь Толкалина тайно вышла замуж
    Актриса Любовь Толкалина призналась, что вышла замуж после четырех лет отношений с возлюбленным. У 42-летней Толкалиной была семья с режиссером Егором Кончаловским, актриса родила от него дочь Марию. Но официально их брак не был зарегистрирован.
  • Под Иркутском 16 лет спустя нашли убийцу 4-летней девочки
    В Иркутской области арестован 41-летний житель Слюдянского района, который подозревается в убийстве четырехлетней девочки, совершенном в 2004 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.
  • Расплата за доверчивость: как сёстры-мошенницы пенсионеров обманули
    Перед судом предстанут три жительницы Братска, которые похищали сбережения пожилых горожан, незаметно меняя их на билеты «Банка приколов». В настоящее время потерпевшими признаны девять человек, сумма ущерба составила около 340 тысяч рублей.
  • «Эпатажная карьера» Никиты Джигурды
    Эпатажный скандалист с длинными волосами, брутальной бородой и не менее брутальным голосом. Никита Джигурда успел стать живой легендой в России благодаря своим крайне неоднозначным поступкам.
  • В Сочи на месяц раньше обычного зацвела сакура
    В сочинском парке «Дендрарий» почти на месяц раньше начался сезон цветения сакуры — декоративной японской вишни.
  • Россияне бросились бронировать летние туры в Крым
    Несмотря на выявление случаев заболевания коронавирусом в РФ, россияне не отказываются от путешествий на крымские курорты. Туроператоры отмечают рост числа бронирований не только на майские праздники, но на весь летний сезон.
  • В Пятигорске открыли памятник автору «Дяди Степы» Сергею Михалкову
    В Пятигорске Ставропольского края открылся памятник советскому писателю, поэту, баснописцу, драматургу, военному корреспонденту, автору текстов гимнов Советского Союза и гимна России Сергею Михалкову (1913–2009), которому наибольшую известность принесли произведения для детей. Его самое известное произведение стало классикой советской детской литературы — стихотворение «Дядя Степа».
  • В Уфе и Москве рекордными темпами строят инфекционные больницы
    В России началось строительство двух инфекционных больниц для больных коронавирусом. Первая появится в «новой» Москве, а вторая — в Уфе.
  • Опухоль в носу у беременной выросла всего за пять дней!
    Врачи тюменской больницы удалили беременной женщине редкую пиогенную гранулему. Это доброкачественное образование выросло в ноздре пациентки всего за пять дней из-за нестабильного гормонального фона, рассказал официальный представитель ОКБ № 2 Лев Гуляев.
  • Между Севастополем и Евпаторией запускают электричку
    В Крыму в канун майских праздников «Южная пригородная пассажирская компания» запустит электропоезд по маршруту Севастополь — Симферополь — Евпатория. Об этом сообщила пресс-служба ЮППК.
  • Елизавета II уехала подальше от коронавируса
    Королева Великобритании Елизавета II и её супруг принц Филипп могут быть помещены в карантин из-за угрозы заражения коронавирусом. Такую информацию в воскресенье распространила газета The Sun, ссылаясь на близкие к королевской семье источники.
  • На Ямале врачи спасли малыша, наглотавшегося... магнитных шариков
    Врачи больницы в Ноябрьске столкнулись с редким случаем: на операционный стол попал четырехлетний мальчик, который наглотался магнитных шариков, и они притянулись друг к другу в кишечнике. (А произошло все из-за халатности взрослых, ведь это по их оплошности такая опасная игрушка оказалась в руках у ребенка. - прим. МГ.)
  • Испанский король отказался от наследства отца, заподозренного в коррупции
    Король Испании Филипп VI решил отказаться от наследства, которое мог бы получить от своего отца, бывшего монарха Хуана Карлоса I из-за публикаций о том, что экс-глава государства получил деньги от Саудовской Аравии, говорится в заявлении испанского королевского двора.
  • Прогноз аналитика: курс рубля станет прежним к 2022 году
    В течение двух-трех лет курс рубля постепенно вернется на прежние позиции, считает аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении агентства обзор.
  • В парке Японии олени из-за коронавируса остались без рисовых крекеров
    В древней японской столице Нара, известной Великим храмом Востока (Тодайдзи) с гигантской статуей Будды внутри, обитающие в парке вокруг храма более тысячи оленей остались без привычной еды из-за отсутствия напуганных коронавирусом туристов. Об этом сообщает издание Japan Today.
  • Актуальное предложение сегодняшнего дня – мобильная реклама
    Мобильная реклама Билайн Смартфоны – очень удобные устройства, ими пользуется большая разноплановая аудитория. С помощью этих гаджетов люди читают новости, смотрят фильмы, развлекаются в игры, общаются, фотографируют себя и всё вокруг или снимают видео и т.д. И с этим огромным количеством людей хочет взаимодействовать и бизнес, который в свою очередь стремится заинтересовать аудиторию пользователей смартфонов рекламой.
  • В ухе 10-летней девочки из Тюмени жила... бабочка!
    Оториноларингологи Тюменской областной клинической больницы № 2 извлекли из уха 10-летней девочки бабочку. Юную жительницу Тюмени в приёмное отделение привезли родители, незадолго до этого ребёнок пожаловался на заложенность уха.
  • Лика Стар из-за коронавируса боится выходить из дома
    Певица Лика Стар рассказала, что на самом деле творится в Италии, охваченной коронавирусом. Российская исполнительница вместе с семьей живет в Кальяри и воочию наблюдает происходящее.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 