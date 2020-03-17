Страховаться от коронавируса будем? Есть уже услуга такая

Страховщики на фоне мировых новостей о разрастании масштабов заражения коронавирусом решили предложить клиентам новый продукт. О запуске спецстраховки объявило «Альфастрахование». А вот в США приступили к испытаниям вакцины от инфекции на добровольцах.
Годовой полис на случай обнаружения новых вирусных инфекций группы коронавирусов, включая известный CoVID-2019 стоит в пределах 2–10 тысяч рублей. Сумма страхового покрытия — от 20 до 100 тысяч рублей.
Один миллион рублей выплачивается при смертельном исходе протекания болезни или лечения, уточнили в компании.
Ранее страхование от коронавируса запустил банк «Восточный» вместе с СК «Арсеналъ». Она стоит от 3 до 9 тысяч рублей и позволяет владельцу в период вынужденной нетрудоспособности получать от 3 до 6 тысяч рублей в день в пределах застрахованной суммы. При летальном исходе родственники обладателя полиса получают выплату в пределах 300 тысяч — 1 миллиона рублей.
***
А в Америке исследователи из Вашингтонского научно-исследовательского в Сиэтле приступили к испытанию экспериментальной вакцины против нового коронавируса.
Как сообщает Associated Press, первые инъекции были введены четырем добровольцам. В общей сложности в первом этапе эксперимента примут участие 45 человек, они получат две дозы препарата с интервалом в один месяц.
А вот заголовки о том, как ведется работа над созданием вакцины в России и Китае:
Некоторым из них, в возрасте от 18 до 55 лет, введут повышенное содержание действующего вещества, чтобы проверить, насколько сильными должны быть прививки.
По словам руководителя эксперимента доктора Лизы Джексон, вакцина под названием mRNA-1273 была разработана за 42 дня в той части страны, в которой оказалось наибольшее количество заразившихся COVID-19.
Исследователи проконтролируют проявление любых побочных эффектов, а также возьмут образцы крови чтобы проверить, активизирует ли препарат иммунную систему.
— Мы не знаем, повлечет ли вакцина иммунный ответ или окажется безопасной для вируса. Для этого и проводятся испытания, чтобы найти обнадеживающие признаки, которые ранее были обнаружены у вакцинированных мышей, — отметила Джексон.
Ученые подчеркивают, что волонтерам не угрожает заражение COVID-19, поскольку вакцина его не содержит. Разработчики синтезировали специальный белок, который стимулирует иммунную систему на выработку антител при обнаружении клеток с генетическим кодом коронавируса.
Данный способ производства вакцины является более быстрым по сравнению с традиционным подходом по выращиванию вируса в лаборатории. Однако, как предупредил доктор Энтони Фаучи из Национального института здравоохранения США, даже при успешном тестировании препарат останется недоступным для широкого применения в течение 12–18 месяцев.
В настоящее время разработкой вакцины от COVID-19 занимаются десятки исследовательских групп по всему миру.
- В России зарегистрировано 93 случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера России и главу оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяну Голикову. Из 93 заболевших 86 – завозные случаи, еще семь человек заразились при контакте с заболевшими внутри России. У 57 человек тест на коронавирус показал положительный результат, хотя заболевание протекает бессимптомно. По словам Голиковой, четыре человека уже выздоровели. Около 15 тыс. человек находятся под наблюдением врачей. По последним данным, они здоровы.
- Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Промышленный туризм в России набирает обороты
В последние годы представители российской туристической отрасли занимаются активными поисками новых видов туристических услуг. С другой стороны, современные кризисные явления заставляют и предпринимателей придумывать нестандартные способы продвижения своей продукции. В результате найдено интересное решение – совместить развитие туризма и промышленности. По мнению экспертов, подобные туристические экскурсии на передовые предприятия страны способны принести пользу как бизнесу, так и туристам.
-
Ученые пролили свет на роль ослов в жизни знатных дам
В гробнице знатной женщины времен династии Тан археологи обнаружили кости как минимум трех ослов. Исследователи установили, что ослы использовались для популярной в то время игры в поло.
-
Во что бы поиграть на ПК?
Компьютер открывает пожилым людям безграничные возможности для образования и общения. Но и отвлекаться от дел тоже нужно уметь. Если хочется – на том же компьютере.
-
Утепление балкона: основные этапы, что влияет на цену и выбор исполнителя
Балкон давно перестал быть чем-то отдельным от квартиры. Люди воплощают здесь самые разные мечты. Кто-то делает себе уютный уголок для чаепитий, кто-то подвешивает гамак, чтобы летом вздремнуть на свежем воздухе или поваляться с книжкой, кто-то обустраивает здесь целый рабочий кабинет и т.д. Одной из составляющих комфорта балкона является его утепление. Тепленькое помещение выбирают, конечно, не все, но действительно многие.
-
Страховаться от коронавируса будем? Есть уже услуга такая
Страховщики на фоне мировых новостей о разрастании масштабов заражения коронавирусом решили предложить клиентам новый продукт. О запуске спецстраховки объявило «Альфастрахование». А вот в США приступили к испытаниям вакцины от инфекции на добровольцах.
-
Вдова Юрия Любимова попала под колёса автомобиля на «зебре»
Журналисты выяснили детали аварии, участницей которой стала вдова экс-худрука театра на Таганке Юрия Любимова. Инцидент произошел вечером 16 марта на углу улицы Пречистенка и Кропоткинского переулка.
-
Ученые: аномально теплую зиму россиянам «подарили»... лесные пожары!
Причиной аномально теплой зимы 2019-2020 в России стало не глобальное потепление. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью «Российской газете».
-
День космонавтики из-за коронавируса перенесли с апреля на октябрь
Торжественные празднование Дня космонавтики перенесли с 12 апреля на осень из-за распространения COVID-19 и запрета проводить в Москве массовые мероприятия с участием более 50 человек.
-
Эксперимент: особо примерные осужденные будут работать... в Сбербанке!
Сбербанк запускает совместный проект с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН), в рамках которого начнет предоставлять работу осужденным, сообщает РБК со ссылкой на заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова.
-
Медикам опять обещают зарплату поднять. Дождутся ли и чего в итоге?
До сих пор остается актуальным вопрос о том, кому повысят зарплату в 2020 году в России. Уже не первый год российское правительство старается увеличить заработные платы докторам, чтобы те могли получить достойный уровень жизни, и на полученные средства можно было нормально прожить.
-
Сотни юристов, ученых, деятелей культуры выступают против «обнуления Путина»
Более 350 специалистов в области права, журналистов и общественных деятелей подписались под заявлением против поправки об обнулении президентских сроков Владимира Путина и Дмитрия Медведева.
-
Немного побыть ирландцами: в мире отмечают День святого Патрика
Это культурный и религиозный праздник, который отмечается ежегодно в день смерти небесного покровителя Ирландии святого Патрика.
-
Жену Гогена Солнцева парализовало из-за алкоголизма
В семье Гогена Солнцева случилось страшное горе. В распоряжении журналистов оказались уникальные фотографии: шоумен закатывает в больничные покои инвалидную коляску, на которой сидит… его жена – пенсионерка Екатерина Терешкович.
-
Психологи объяснили ажиотаж вокруг продуктов и туалетной бумаги
Туалетная бумага стала одним из самых популярных товаров на фоне эпидемии коронавируса наряду с антисептиками и продуктами длительного хранения.
-
На даче не живете – за мусор можете не платить
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий не взимать оплату за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами в случае, если объем потребления электроэнергии в жилом помещении в расчетном месяце не превышает 30 кВт. Документ опубликован в понедельник в электронной базе нижней палаты парламента.
-
В Японии к смертной казни приговорили убийцу ментальных инвалидов
Суд города Иокогама вынес смертный приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника местного дома-интерната для людей с ограниченными умственными возможностями Сатоси Уэмацы. Он признан виновным в убийстве 19 человек. Мы подробно рассказывали об этой жуткой истории...
-
Как укрепить иммунитет внуков весной? Есть пара советов
Укрепить детский иммунитет весной помогут простые привычки — здоровое питание и занятия физкультурой.
-
В новом аэропорту Симферополя побывали уже 10 миллионов пассажиров!
С момента запуска в эксплуатацию в апреле 2018 года новый терминал международного аэропорта Симферополь обслужил 10 миллионов пассажиров.
-
Сведения об актуальных проблемах населения в Абхазии готов предоставить ВААК кандидатам в президенты
В Абхазии 22 марта состоятся выборы в президенты республики. За несколько дней до события Мусса Экзеков, председатель Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса (ВААК) опубликовал в Инстаграм обращение к претендентам на высший государственный пост и гражданам страны. Он призвал присоединиться к деятельности конгресса в помощи жителям республики, отметив, что в Абхазии большое количество проблем у населения.
-
В России на борьбу с коронавирусом пустят целых 300 миллиардов и ограничат въезд иностранцев
Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, какие меры собирается предпринять правительство, чтобы бороться с распространением коронавируса COVID-19. Власти потратят на это 300 млрд рублей из госбюджета. (Немалые деньги, которые могли бы пойти на улучшения благосостояния пенсионеров, согласитесь! - прим. МГ.). Кроме того, стало известно об ограничении въезда иностранцев в Россию.