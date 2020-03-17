Страховаться от коронавируса будем? Есть уже услуга такая

Страховщики на фоне мировых новостей о разрастании масштабов заражения коронавирусом решили предложить клиентам новый продукт. О запуске спецстраховки объявило «Альфастрахование». А вот в США приступили к испытаниям вакцины от инфекции на добровольцах.

Годовой полис на случай обнаружения новых вирусных инфекций группы коронавирусов, включая известный CoVID-2019 стоит в пределах 2–10 тысяч рублей. Сумма страхового покрытия — от 20 до 100 тысяч рублей.

Один миллион рублей выплачивается при смертельном исходе протекания болезни или лечения, уточнили в компании.

Ранее страхование от коронавируса запустил банк «Восточный» вместе с СК «Арсеналъ». Она стоит от 3 до 9 тысяч рублей и позволяет владельцу в период вынужденной нетрудоспособности получать от 3 до 6 тысяч рублей в день в пределах застрахованной суммы. При летальном исходе родственники обладателя полиса получают выплату в пределах 300 тысяч — 1 миллиона рублей.

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А в Америке исследователи из Вашингтонского научно-исследовательского в Сиэтле приступили к испытанию экспериментальной вакцины против нового коронавируса.

Как сообщает Associated Press, первые инъекции были введены четырем добровольцам. В общей сложности в первом этапе эксперимента примут участие 45 человек, они получат две дозы препарата с интервалом в один месяц.

А вот заголовки о том, как ведется работа над созданием вакцины в России и Китае:

Некоторым из них, в возрасте от 18 до 55 лет, введут повышенное содержание действующего вещества, чтобы проверить, насколько сильными должны быть прививки.

По словам руководителя эксперимента доктора Лизы Джексон, вакцина под названием mRNA-1273 была разработана за 42 дня в той части страны, в которой оказалось наибольшее количество заразившихся COVID-19.

Исследователи проконтролируют проявление любых побочных эффектов, а также возьмут образцы крови чтобы проверить, активизирует ли препарат иммунную систему.

— Мы не знаем, повлечет ли вакцина иммунный ответ или окажется безопасной для вируса. Для этого и проводятся испытания, чтобы найти обнадеживающие признаки, которые ранее были обнаружены у вакцинированных мышей, — отметила Джексон.

Ученые подчеркивают, что волонтерам не угрожает заражение COVID-19, поскольку вакцина его не содержит. Разработчики синтезировали специальный белок, который стимулирует иммунную систему на выработку антител при обнаружении клеток с генетическим кодом коронавируса.

Данный способ производства вакцины является более быстрым по сравнению с традиционным подходом по выращиванию вируса в лаборатории. Однако, как предупредил доктор Энтони Фаучи из Национального института здравоохранения США, даже при успешном тестировании препарат останется недоступным для широкого применения в течение 12–18 месяцев.

В настоящее время разработкой вакцины от COVID-19 занимаются десятки исследовательских групп по всему миру.

В России зарегистрировано 93 случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера России и главу оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяну Голикову. Из 93 заболевших 86 – завозные случаи, еще семь человек заразились при контакте с заболевшими внутри России. У 57 человек тест на коронавирус показал положительный результат, хотя заболевание протекает бессимптомно. По словам Голиковой, четыре человека уже выздоровели. Около 15 тыс. человек находятся под наблюдением врачей. По последним данным, они здоровы.

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