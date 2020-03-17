В России на борьбу с коронавирусом пустят целых 300 миллиардов и ограничат въезд иностранцев

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...
Недавно популярная советская и российская певица Ирина Отиева снова попала на первые полосы газет и интернет-изданий. Но к сожалению, не благодаря своему голосу, а из-за скандального выпуска программы "Прямой эфир", где шла речь об алкогольной зависимости...
Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, какие меры собирается предпринять правительство, чтобы бороться с распространением коронавируса COVID-19. Власти потратят на это 300 млрд рублей из госбюджета. (Немалые деньги, которые могли бы пойти на улучшения благосостояния пенсионеров, согласитесь! - прим. МГ.). Кроме того, стало известно об ограничении въезда иностранцев в Россию.
«Правительством в рамках бюджета текущего года может быть использован резерв в объеме 300 млрд рублей для обеспечения первоочередных потребностей в расходах и поддержке отраслей и граждан. Также будет увеличен объем предоставляемых государственных гарантий», — заявил Мишустин.
Правительство планирует создать горячую линию по коронавирусу, систему оповещения населения о ситуации по распространению заболевания, упростить выдачу больничных листов, разрешить продавать безрецептурные лекарства онлайн. Таможня откроет «зеленый коридор» для товаров первой необходимости, которые закупают крупные торговые сети.
Также власти собираются организовать фонд, из которого будут платить премии врачам за работу с пациентами с COVID-19.
Турагентства и авиаперевозчики получат отсрочку по выплате налогов. Для малого и среднего бизнеса расширят программу льготного кредитования.
16 марта правительство также объявило, что из-за коронавируса Россия закроет границу с Беларусью.
***
Россия ограничит въезд иностранцев с 18 марта по 1 мая для борьбы с распространением коронавируса, сообщается на сайте правительства России.
Под ограничения не попадают лица, постоянно проживающие в России, сотрудники диппредставительств и консульств в России, члены официальных делегаций, экипажи самолетов, поездов, морских и речных судов и водители автомобилей международного сообщения.
Также исключение составляют люди, получившие визы в связи со смертью близкого родственника, и путешественники, которые едут транзитом через российские аэропорты.
В свою очередь, всем приезжающим в Москву из США, Великобритании, Украины, Белоруссии, стран Европейского Союза и государств, не входящих в ЕС, потребуется обязательный карантин, сообщил на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
Также минимум до 10 апреля в Москве запретили массовые мероприятия, рассчитанные на 50 и более участников. Водителям автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов нельзя будет продавать билеты в салонах транспорта.
Помимо этого, с 21 марта по 12 апреля в Москве будут закрыты все общеобразовательные, спортивные школы и секции дополнительного образования
Между тем, Евросоюз также на 30 дней запретил иностранцам въезжать на свою территорию. Исключение составят экстренные поездки, передает Sky News со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.
Под ограничения не попадут иностранцы, постоянно проживающие в ЕС, родственники граждан ЕС, а также дипломаты, врачи и исследователи, которые работают над сдерживанием инфекций.
По последним данным, коронавирусом заразились 174 тыс. человек из 155 стран. 6,7 тыс. человек погибли из-за инфекции, более 77 тыс. смогли вылечиться. Больше всего зараженных COVID-19 зарегистрировано в Китае (81 тыс.), Италии (24,7 тыс), Иране (почти 15 тыс.), Испании (9 тыс.) и Южной Корее (8 тыс. человек).
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. 11 марта ВОЗ объявила пандемию вируса COVID-19.
В России зарегистрировано 93 случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера России и главу оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяну Голикову. Из 93 заболевших 86 – завозные случаи, еще семь человек заразились при контакте с заболевшими внутри России. У 57 человек тест на коронавирус показал положительный результат, хотя заболевание протекает бессимптомно. По словам Голиковой, четыре человека уже выздоровели. Около 15 тыс. человек находятся под наблюдением врачей. По последним данным, они здоровы.
В Абхазии 22 марта состоятся выборы в президенты республики. За несколько дней до события Мусса Экзеков, председатель Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса (ВААК) опубликовал в Инстаграм обращение к претендентам на высший государственный пост и гражданам страны. Он призвал присоединиться к деятельности конгресса в помощи жителям республики, отметив, что в Абхазии большое количество проблем у населения.
Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, какие меры собирается предпринять правительство, чтобы бороться с распространением коронавируса COVID-19. Власти потратят на это 300 млрд рублей из госбюджета. (Немалые деньги, которые могли бы пойти на улучшения благосостояния пенсионеров, согласитесь! - прим. МГ.). Кроме того, стало известно об ограничении въезда иностранцев в Россию.
Неизвестные за сутки 16 марта сообщили о «минировании» пяти самолетов. Четыре из них выполняли рейсы из Москвы в Челябинск, Пермь, Тюмень и Уфу, и один — из Новосибирска в Москву. Об этом сообщили собственные источники в экстренных службах.
СМИ сообщили о двух новых трагедиях с детьми. Так, в Подмосковье маленькая девочка утонула в искусственном пруду во дворе дома, а в столице аниматор на детском празднике окатила ребенка сухим льдом. Мальчик получил ожоги головы.
78-летний правозащитник Лев Пономарев, задержанный в минувшую субботу, 14 марта, на пикетах против политических репрессий и избитый в ОВД «Таганский», рассказал о своем самочувствии и дальнейших мерах по защите своих прав.
В Петербурге в возрасте 72 лет скончался доктор медицинских наук, профессор Борис Афанасьев, директор Института детской гематологии и трансплантологии имени Горбачевой ПСПбГМУ имени Павлова, сообщает Минздрав России.
Вместе с ростом числа заболевших новым коронавирусом COVID-19 в России появляется все больше новых фактов об этой опасной инфекции. Так, стало известно, как переносят ее дети, что наибольший вред коронавирус представляет для курильщиков, и какими симптомами проявляет себя болезнь. Рассказываем по порядку.
Актриса Любовь Толкалина призналась, что вышла замуж после четырех лет отношений с возлюбленным. У 42-летней Толкалиной была семья с режиссером Егором Кончаловским, актриса родила от него дочь Марию. Но официально их брак не был зарегистрирован.
Перед судом предстанут три жительницы Братска, которые похищали сбережения пожилых горожан, незаметно меняя их на билеты «Банка приколов». В настоящее время потерпевшими признаны девять человек, сумма ущерба составила около 340 тысяч рублей.
Несмотря на выявление случаев заболевания коронавирусом в РФ, россияне не отказываются от путешествий на крымские курорты. Туроператоры отмечают рост числа бронирований не только на майские праздники, но на весь летний сезон.
В Пятигорске Ставропольского края открылся памятник советскому писателю, поэту, баснописцу, драматургу, военному корреспонденту, автору текстов гимнов Советского Союза и гимна России Сергею Михалкову (1913–2009), которому наибольшую известность принесли произведения для детей. Его самое известное произведение стало классикой советской детской литературы — стихотворение «Дядя Степа».
Врачи тюменской больницы удалили беременной женщине редкую пиогенную гранулему. Это доброкачественное образование выросло в ноздре пациентки всего за пять дней из-за нестабильного гормонального фона, рассказал официальный представитель ОКБ № 2 Лев Гуляев.
Королева Великобритании Елизавета II и её супруг принц Филипп могут быть помещены в карантин из-за угрозы заражения коронавирусом. Такую информацию в воскресенье распространила газета The Sun, ссылаясь на близкие к королевской семье источники.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.