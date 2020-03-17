В России на борьбу с коронавирусом пустят целых 300 миллиардов и ограничат въезд иностранцев

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, какие меры собирается предпринять правительство, чтобы бороться с распространением коронавируса COVID-19. Власти потратят на это 300 млрд рублей из госбюджета. (Немалые деньги, которые могли бы пойти на улучшения благосостояния пенсионеров, согласитесь! - прим. МГ.). Кроме того, стало известно об ограничении въезда иностранцев в Россию.

«Правительством в рамках бюджета текущего года может быть использован резерв в объеме 300 млрд рублей для обеспечения первоочередных потребностей в расходах и поддержке отраслей и граждан. Также будет увеличен объем предоставляемых государственных гарантий», ­— заявил Мишустин.

Правительство планирует создать горячую линию по коронавирусу, систему оповещения населения о ситуации по распространению заболевания, упростить выдачу больничных листов, разрешить продавать безрецептурные лекарства онлайн. Таможня откроет «зеленый коридор» для товаров первой необходимости, которые закупают крупные торговые сети.

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Также власти собираются организовать фонд, из которого будут платить премии врачам за работу с пациентами с COVID-19.

Турагентства и авиаперевозчики получат отсрочку по выплате налогов. Для малого и среднего бизнеса расширят программу льготного кредитования.

16 марта правительство также объявило, что из-за коронавируса Россия закроет границу с Беларусью.

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Россия ограничит въезд иностранцев с 18 марта по 1 мая для борьбы с распространением коронавируса, сообщается на сайте правительства России.

Под ограничения не попадают лица, постоянно проживающие в России, сотрудники диппредставительств и консульств в России, члены официальных делегаций, экипажи самолетов, поездов, морских и речных судов и водители автомобилей международного сообщения.

Также исключение составляют люди, получившие визы в связи со смертью близкого родственника, и путешественники, которые едут транзитом через российские аэропорты.

В свою очередь, всем приезжающим в Москву из США, Великобритании, Украины, Белоруссии, стран Европейского Союза и государств, не входящих в ЕС, потребуется обязательный карантин, сообщил на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.

Также минимум до 10 апреля в Москве запретили массовые мероприятия, рассчитанные на 50 и более участников. Водителям автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов нельзя будет продавать билеты в салонах транспорта.

Помимо этого, с 21 марта по 12 апреля в Москве будут закрыты все общеобразовательные, спортивные школы и секции дополнительного образования

Между тем, Евросоюз также на 30 дней запретил иностранцам въезжать на свою территорию. Исключение составят экстренные поездки, передает Sky News со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Под ограничения не попадут иностранцы, постоянно проживающие в ЕС, родственники граждан ЕС, а также дипломаты, врачи и исследователи, которые работают над сдерживанием инфекций.

По последним данным, коронавирусом заразились 174 тыс. человек из 155 стран. 6,7 тыс. человек погибли из-за инфекции, более 77 тыс. смогли вылечиться. Больше всего зараженных COVID-19 зарегистрировано в Китае (81 тыс.), Италии (24,7 тыс), Иране (почти 15 тыс.), Испании (9 тыс.) и Южной Корее (8 тыс. человек).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. 11 марта ВОЗ объявила пандемию вируса COVID-19.

В России зарегистрировано 93 случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера России и главу оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяну Голикову. Из 93 заболевших 86 – завозные случаи, еще семь человек заразились при контакте с заболевшими внутри России. У 57 человек тест на коронавирус показал положительный результат, хотя заболевание протекает бессимптомно. По словам Голиковой, четыре человека уже выздоровели. Около 15 тыс. человек находятся под наблюдением врачей. По последним данным, они здоровы.

Polit.ru

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