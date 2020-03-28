Работу курортов и общепита приостановили с 28 марта

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить работу санаториев, курортных объектов и организаций общественного питания с 28 марта. Об этом сообщается в перечне поручений, опубликованном на сайте кабмина.

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Федеральным госорганам с 28 марта по 1 июня 2020 года поручено временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях.

Органам исполнительной власти рекомендовано приостановить деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, которые расположены в курортах с 28 марта по 1 июня. Деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли, также должна быть приостановлена с 28 марта до 5 апреля

Как следует из текста документа, премьер поручил региональным властям рекомендовать россиянам «ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха».

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По инф. pnp.ru

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