Работу курортов и общепита приостановили с 28 марта

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить работу санаториев, курортных объектов и организаций общественного питания с 28 марта. Об этом сообщается в перечне поручений, опубликованном на сайте кабмина.
Федеральным госорганам с 28 марта по 1 июня 2020 года поручено временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях.
Органам исполнительной власти рекомендовано приостановить деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, которые расположены в курортах с 28 марта по 1 июня. Деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли, также должна быть приостановлена с 28 марта до 5 апреля
Как следует из текста документа, премьер поручил региональным властям рекомендовать россиянам «ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха».
Еще на тему путешествий, для которых, увы, сейчас не самое подходящее время:
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить работу санаториев, курортных объектов и организаций общественного питания с 28 марта. Об этом сообщается в перечне поручений, опубликованном на сайте кабмина.
Сотни иностранных путешественников застряли на знаменитых высокогорных походных трассах в Непале после того, как в стране началась недельная общенациональная блокада в попытке сдержать распространение коронавируса.
В Севастополе единовременные денежные выплаты из регионального бюджета в честь 75-летия Победы получат ветераны Великой Отечественной войны, жители осажденного Севастополя, а также дети войны. Решения приняты на заседании городского правительства.
"Для обеспечения максимальной скорости интернета во время работы из дома в течение самоизоляции, обусловленной вспышкой коронавируса, следует избегать использования микроволновой печи, утверждает британский регулятор Ofcom. Организация опубликовала семь советов, помогающих сохранять хорошую интернет-связь для удаленной работы (...)", - сообщает Daily Mail.
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Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая. Об этом заявил главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико. В то же самое время, поступающие со всего мира новости о COVID-2019 - очень и очень тревожны...
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Священники Русской Православной Церкви будут отвечать на вопросы интернет-пользователей с помощью видеозвонков в социальной сети «Одноклассники», сообщили на официальном сайте Русской православной церкви. Это особенно актуально сейчас, в ситуации, когда многие верующие не могут посетить храм из-за режима самоизоляции или карантина. (Вот оно, торжество эры интернета, когда даже со священником можно поговорить, не выходя из дома. - прим. МГ.)
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