«Пятерочка» выручает – говорится в рекламе. Еще и просрочкой – в реальной жизни

Петербурженка поделилась в соцсетях видео, как местные жители выхватывают просроченные продукты из тележки сотрудника «Пятерочки».

По словам очевидцев, такое происходит каждый вечер. Представитель магазина вывозит продукты к мусорным контейнерам, где и поджидает толпа. Иногда за просрочку начинаются драки, рассказывает петербурженка.

На кадры попала «Пятерочка» на проспекте Художников.

Похожая ситуация происходит в магазинах Spar в Петербурге. Продуктовая сеть в связи с закрытием объявила большие скидки на продукты. Петербуржцы устраивают драки за оставшийся ассортимент.

Бедность приличной части российского населения – горькая реальность. Не все могут себе и нормальные продукты купить. Да еще где – в казалось бы сытом Санкт-Петербурге. А что говорить об остальных, не столичных городах и тем более «весях». Ведь там и зарплаты на порядок ниже, а могут и вообще их задерживать и не платить. Многим приходится сейчас откровенно выживать. И чтобы тянуть эту самую жизнь более-менее сносно, особенно когда еще имеются дети, трудиться не щадя живота своего на нескольких работах.

Российскую жизнь часто сравнивают с западной – по недвижимости в собственности, по количеству дней в отпусках. Еще и бы уровень зарплат и пенсий сюда приплюсовывали. У нас же работающий человек на удивление может быть бедным, а пенсионер на заслуженном отдыхе – вообще ничего себе не позволять. Куда разбежишься после оплаты лекарств и услуг ЖКХ. На хлеб бы хватило....

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По инф. rosbalt.ru

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