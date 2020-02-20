«Пятерочка» выручает – говорится в рекламе. Еще и просрочкой – в реальной жизни

Петербурженка поделилась в соцсетях видео, как местные жители выхватывают просроченные продукты из тележки сотрудника «Пятерочки».
По словам очевидцев, такое происходит каждый вечер. Представитель магазина вывозит продукты к мусорным контейнерам, где и поджидает толпа. Иногда за просрочку начинаются драки, рассказывает петербурженка.
На кадры попала «Пятерочка» на проспекте Художников.
Похожая ситуация происходит в магазинах Spar в Петербурге. Продуктовая сеть в связи с закрытием объявила большие скидки на продукты. Петербуржцы устраивают драки за оставшийся ассортимент.
Бедность приличной части российского населения – горькая реальность. Не все могут себе и нормальные продукты купить. Да еще где – в казалось бы сытом Санкт-Петербурге. А что говорить об остальных, не столичных городах и тем более «весях». Ведь там и зарплаты на порядок ниже, а могут и вообще их задерживать и не платить. Многим приходится сейчас откровенно выживать. И чтобы тянуть эту самую жизнь более-менее сносно, особенно когда еще имеются дети, трудиться не щадя живота своего на нескольких работах.
Российскую жизнь часто сравнивают с западной – по недвижимости в собственности, по количеству дней в отпусках. Еще и бы уровень зарплат и пенсий сюда приплюсовывали. У нас же работающий человек на удивление может быть бедным, а пенсионер на заслуженном отдыхе – вообще ничего себе не позволять. Куда разбежишься после оплаты лекарств и услуг ЖКХ. На хлеб бы хватило....
В ныне почти забытой песне с непривычным офисному уху названием «Марш энтузиастов» были такие наивные слова: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Советские люди, вероятно, искренне верили, что с помощью большой науки и качественного образования можно сделать практически всё. Тогда много во что верили, например, что человека надо оценивать по реальным делам, открытиям и вкладу в общее дело. Сегодня российских учёных оценивают по-другому — сколько статей ты напечатал в нероссийских научных журналах. Каюсь, казалось, что если вдруг сменится на посту министра Михаил Котюков со товарищи и придёт адекватный человек, бешенство наукометрии отпадёт как шелуха. Но, видимо, шелуха сильнее здравого смысла.
Минэкономразвития обновило прогноз социально-экономического развития. В нем ожидания по росту численности населения России до 2024 года были снижены. Так, по состоянию на 1 января 2020 года численность постоянного населения страны составляет 146,74 млн человек.
Украина не должна потерять свои территории или суверенитет после завершения конфликта в Донбассе. С таким заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов (ох, дождаться бы хотя бы завершения стрельбы в этом неспокойном регионе! - прим. МГ).
Тревога по поводу детей, которые оказываются беззащитны в этом мире из-за халатности взрослых, не уменьшается. Родители, бабушки-дедушки порой показывают такую небрежность и невнимательность по отношению к малышам, что мурашки по коже бегут. О новых происшествиях с внуками рассказываем ниже.
Жительница Петербурга задала президенту России вопрос, как прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц. Опубликовано видео разговора Владимира Путина с горожанами у памятника Анатолию Собчаку (президент навестил свой родной город на Неве).
Певица Алсу рассказала, что победить на конкурсе «Голос. Дети» её дочери позволила система голосования. «Я покупала голоса в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами Первого канала», - заявила певица.
Национальная служба здравоохранения Англии (NHS) разработала новые правила, в соответствии с которыми врачи могут отказаться лечить пациентов, которые проявили по отношению к ним сексизм или расизм, сообщает ведомство.
Немецкие ученые сообщили о завершении работы по реставрации уникального римского кинжала, найденного во время археологических раскопок в апреле 2019 года в городе Хальтерн (Северный Рейн — Вестфалия). Кинжал, поверхность которого была раньше полностью покрыта толстым слоем корродированного металла, теперь выглядит так, что его можно принять за современную копию древнего оружия.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.