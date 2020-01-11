В Кургане пенсионерке повысили пенсию на один рубль 10 копеек. Об этом рассказал ее внук, пост он опубликовал в группе «Типичный Курган» в соцсети. (Такое "повышение пенсии" иначе как злой насмешкой назвать сложно, согласитесь. Очень обидно за такое отношение к старикам... - прим. МГ.)

«Моей бабушке принесли пенсию с добавкой 1 руб. 10 коп. Мы бабушке помогаем, она не нуждается, но второй день плачет от обиды», — написал он. По его словам, бабушка всю жизнь проработала, но льготами не пользуется, сейчас ей 75. В комментариях к посту другие жители города написали, что столкнулись с такой же ситуацией.

«Если пенсия своя меньше, чем 8750 р., то добавка рубль. Вот такой расчет. Типа добавка, а ее по факту нет», — написала одна из жительниц.

В Курганском отделении пенсионного фонда уже прокомментировали эту ситуацию. Там заявили, что пенсию женщины проиндексировали на 6,6%, но она достигла величины прожиточного минимума — 8750 рублей, и федеральная социальная доплата была сокращена. Напомним, с 1 января 2020 года в России повысили пенсии неработающим пенсионерам. Страховые пенсии проиндексированы на 6,6%. Изменения коснутся примерно 32 млн человек.

С 1 января 2019 года вступили в силу поправки в пенсионное законодательство. В частности, началось поэтапное повышение пенсионного возраста для мужчин — с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет. При этом, согласно официальной статистике, средняя продолжительность жизни в России составляет менее 73 лет. Пенсионная реформа вызвала неоднозначную реакцию в обществе, однако власти заявили, что она неизбежна. Мы подробно освещали скандальный процесс принятия этой схемы...

Напомним также, что, по данным Росстата, средний размер назначенных пенсий в России составил в октябре 2019 года 14 тыс. 205 рублей, показав рост на 6,1% в годовом сопоставлении и на 0,1% к предыдущему месяцу. В конце октября глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов заявил, что в ближайшие 3 года пенсии в России вырастут на 18%, что предусмотрено в бюджете ПФР.

Тем временем россияне полагают, что средний размер пенсии, который «обеспечит достойную старость», должен составить 40 тыс. рублей. Такие данные приводились ранее в исследовании сервиса по трудоустройству Superjob. При этом, констатируют эксперты, запросы мужчин превышают запросы женщин: 42,1 тыс. рублей и 37,5 тыс. рублей соответственно.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ