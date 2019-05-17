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Пьяная "мамаша" пыталась выкинуть младенца с балкона
По инф. rosbalt.ru   
17 Мая 2019 г.
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В Хабаровском крае многодетная мать получила 6 лет колонии общего режима за попытку задушить и выкинуть с балкона девятимесячного сына.

Пьяная "мамаша" пыталась выкинуть младенца с балкона

Согласно материалам дела, 27-летняя женщина из села Ильинка в состоянии алкогольного опьянения сперва пыталась задушить плачущего ребенка подушкой, а потом вынесла на балкон 4 этажа и собралась выкинуть младенца. Ее остановил сожитель.

Во время следствия женщина все отрицала и признала только, что была пьяна.

Суд Хабаровского района приговорил ее к 6 годам лишения свободы, , сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По инф. rosbalt.ru

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