Пятеро в «аду»: детей вновь спасли из запертой квартиры

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Всё чаще в нашей стране находят так называемых детей-маугли. Чумазые, худые, в рваной одежде и без возможности выжить самостоятельно в ужасных условиях родительской квартиры. О таких детях забывают матери и отцы, превращая их жизнь в настоящий ад. Очередной случай произошёл в Кирове, где полицейским удалось спасти пятерых детей от длительного заточения в грязной квартире. Своих детей в одиночестве оставила пьющая мать. Как оказалось, она уже не в первый раз бросает их ради выпивки.
В запертой квартире в Кирове находились дети в возрасте от девяти месяцев до девяти лет. Сейчас двоих младших отправили в лечебное учреждение, а старших – в социально-реабилитационный центр.
О безответственной матери сотрудникам полиции доложили соседи. Как выяснилось, мать просто пошла выпивать к знакомым и, как обычно, заперла своих детей. По этому делу сейчас проводят проверку, но фактов у следствия будет предостаточно.
Соседи уже не раз жаловались на эту семью в соцсетях. Они рассказывали об ужасных, «адских» условиях антисанитарии, в которых росли маленькие дети. Участкового в этот дом много раз вызывали, но всё без толку. Сама мать в квартиру никого не пускает, да и детей научила поступать также.
К тому же женщина исхитряется, чтобы не попасться сотрудникам социальных служб. Она заранее узнаёт об их приходе, после чего покупает детям хорошую одежду, продукты и спасается от наказания.
Но на самом деле женщина ведёт асоциальный образ жизни, часто пьёт. Всех своих детей она родила от разных мужчин, а сейчас, если верить слухам, беременна шестым.
Неизвестно, чем закончится эта история, но в других подобных инцидентах ясности больше. К сожалению, далеко не всегда сотрудники полиции успевают вовремя спасти детей от безответственности их собственных родителей.
- Другой случай, который также произошёл в Кирове, закончился трагедией. В запертой квартире обнаружили тело трехлетней девочки. Её нашла бабушка, которая хотела поздравить свою внучку с днём рождения.
- Следствие выяснило, что 21-летняя мать ребёнка просто оставила свою дочку в квартире на целую неделю. Раньше она тоже мало заботилась о жизни девочки, часто подвергала её неоправданной опасности. Теперь женщине предъявлено обвинение в убийстве малолетнего с особой жестокостью.
Другой нашумевший случай произошёл в Москве. Там сотрудники МВД обнаружили в «мусорной» квартире пятилетнюю девочку. Она находилась в заваленном хламом помещении без еды и воды, а состояние её здоровья оставляло желать лучшего.
- Девочку сразу же отвезли в больницу, где врачам пришлось не только спасать её от опасных заболеваний, но и работать с самыми простыми человеческими навыками: девочка отказывалась идти на контакт, не могла разговаривать и боялась окружающих.
- Со временем ей становилось всё легче, она всё больше привыкала к врачам. Сейчас она уже свободно смеётся, играет с куклами и даже немного говорит. О будущем спасённой пока ничего конкретного сказать нельзя. Ранее сообщалось, что у девочки есть тётя, которая готова забрать ребёнка к себе.
А мать измученного ребёнка, 47-летняя Ирина Гаращенко, пробудет в СИЗО до 10 мая. Против женщины возбудили серьёзное дело, хотя она свою вину не признаёт и утверждает, что всегда заботилась о своей дочери.
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