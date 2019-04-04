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Нижний Новгород: мать-детоубийца осуждена на 19 лет
По инф. rosbalt.ru   
04 Апреля 2019 г.
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В Нижнем Новгороде суд вынес обвинительный приговор 27-летней женщине за убийство своих детей и кражу у знакомых.

Нижний Новгород: мать-детоубийца осуждена на 19 лет

По данным СК РФ, 25 апреля прошлого года она вывезла четырехлетнюю дочку и двухлетнего сына на арендованной автомашине в Семеновский район Нижегородской области, задушила детей и попыталась сжечь тела в лесополосе у деревни Шалдеж. Испугавшись, что ее могут увидеть охотники, она, сбив огонь водой, привезла тела в Нижний Новгород. На следующий день на той же автомашине она женщина вывезла погибших за город и, положив тела в заброшенном доме около деревни Осинки, подожгла их и уехала.

Также суд счел доказанным, что женщина украла у знакомых ювелирные украшения на сумму около 140 тыс. рублей.

Психиатры признали ее вменяемой. Вину она сначала признала, а потом стала отрицать.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 19 лет колонии общего режима.

По инф. rosbalt.ru

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