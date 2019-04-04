Нижний Новгород: мать-детоубийца осуждена на 19 лет

В Нижнем Новгороде суд вынес обвинительный приговор 27-летней женщине за убийство своих детей и кражу у знакомых.

По данным СК РФ, 25 апреля прошлого года она вывезла четырехлетнюю дочку и двухлетнего сына на арендованной автомашине в Семеновский район Нижегородской области, задушила детей и попыталась сжечь тела в лесополосе у деревни Шалдеж. Испугавшись, что ее могут увидеть охотники, она, сбив огонь водой, привезла тела в Нижний Новгород. На следующий день на той же автомашине она женщина вывезла погибших за город и, положив тела в заброшенном доме около деревни Осинки, подожгла их и уехала.

Также суд счел доказанным, что женщина украла у знакомых ювелирные украшения на сумму около 140 тыс. рублей.

Психиатры признали ее вменяемой. Вину она сначала признала, а потом стала отрицать.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 19 лет колонии общего режима.

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Напомним, что в последнее время внимание общественности привлекли жуткие истории, связанные с откровенно безответственным материнством. В Москве следят за судьбой девочки-маугли, потерявшей человеческий облик в захламленной квартире. Аналогичный случай произошёл в Кирове, где полицейским удалось спасти пятерых детей от длительного заточения в грязной квартире. Своих детей в одиночестве оставила пьющая мать. А в ростовском Волгодонске в туалете детской городской больницы найдено тело новорожденного младенца. Его родила несовершеннолетняя пациентка... Нельзя сказать, что таких историй не было раньше - конечно же, были. Сейчас они становятся достоянием гласности - и это показывает, что общество перестало быть равнодушным к случаям истязания детей женщинами, лишь по недоразумению зовущимися матерями...

По инф. rosbalt.ru

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