Москва: мать девочки-маугли остается под арестом

Мосгорсуд оставил под стражей Ирину Гаращенко, мать девочки из захламленной квартиры. Женщина просила суд перевести ее под домашний арест, однако суд отклонил ее ходатайство.

По словам прокурора, выступившего на заседании суда, передает «МК», был допрошен сожитель женщины, который рассказал, что провел с ней три дня подряд — с 7 по 10 марта. А в это время ребенок находился один в квартире.

Следователи располагают также записями с камер видеонаблюдения, согласно которым мать пятилетней девочки появилась дома только 10 марта.

Напомним, что девочку нашли 10 марта в сильно замусоренной квартире на Ленинградском шоссе. Ребенка отправили в больницу, а ее мать задержали.

По инф. rosbalt.ru

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